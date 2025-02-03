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Kokusu ve Kalıcılığıyla Nam Salmış Zamansız Parfümler Marka Günlerinde

etiket Kokusu ve Kalıcılığıyla Nam Salmış Zamansız Parfümler Marka Günlerinde

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
03.02.2025 - 10:28

Yılın ilk ayı çok özel kampanyaların yer aldığı marka günleriyle başladı. Sınırlı süreliğine geçerli olan bu kampanya günlerinde, sevdiklerinize unutulmaz kokular hediye etmek veya favori kokunuzu stoklamak isteyebilirsiniz. İşte cazip fırsatlar arasından sizin için seçtiğimiz, her sezonun en beğenilen parfümleri!

Bu içerik 07.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.” 

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Dior Hypnotic Poison

Dior Hypnotic Poison

Dior'un her cilt tipine uygun olan bu ürünü tam anlamıyla günlük kullanım için geliştirilmiş. Oryantal olduğu kadar modern notalar da barındıran formül adeta bir iksir gibi. Son derece cesur ve kadınsı olan bu baş döndürücü koku hindistan cevizi, sümbül, yasemin, sandal ağacı, vanilya ve musk gibi çok beğenilen notalara sahip. 

100 ml'lik şişe fiyatı indirimde 6.569,41 yerine 4.270,12 TL'ye geliyor. Hoş ve etkileyici bir koku arıyorsanız bu fırsatı kaçırmayın.

Dior Hypnotic Poison

O kadar güzel kokuyor ki, asla vazgeçemiyorum. Yazın sonuna doğru yaklaşırken kış için almam istedim. Fiyatlar çok yüksek ama birkaç uygun fiyatlı muadil kullanmama rağmen asla yerine koyamadım. Müthiş bir vanilya-badem kokusu. Aşığınım posion. 💓

Tom Ford Tobacco Vanille

Tom Ford Tobacco Vanille

Tom Ford'un klasik kokularından olan Tobacco Vanille yoğun ve kalıcı tütün notalarıyla öne çıkıyor. Erkeklerin özellikle kış aylarında vazgeçilmezlerinden olan yoğunluğu, ağır olmasına rağmen etkileyici bir ize sahip. Bu nedenle eğer yoğun ve baskın kokulardan hoşlanıyor, kalıcığa önem veriyorsanız mutlaka bir şans vermelisiniz.

100ml şişe fiyatı 13.520 TL.

Tom Ford Tobacco Vanille

Kokusu mükemmel, zevklerve renkler tartışılmaz ancak bu kokuyu beğenmeyen çevremde kimse olmadı. Olumsuz yorum yapanların çok eski tarihli ya da replika denediklerini düşünmekteyim. Yazın kesinlikle kullanmayın derim, kışlık, ağır bir parfüm. İlk sıktığınızda tütün kolanyası gibi kokuyor ancak yarım saat sonra oturunca gerçekten koku ortaya çıkıyor. Bu parfümler yaklaşık 5 yıl gidiyor o sebepten aldığınız parfümün ne kadar ömrü kaldığını batch kodundan sorgulayabilirsiniz. Ne yazık ki ilk siparişimde aldığım parfüm Ömür Saat satıcısından aldım, oldukça ilgililer, ürünleri de orijinal. Orijinal olanlarında alt yüzeyde beyaz bir barkod, kartona işlenmiş biraz zor görünen bir batch kodu, arka yüzeyinde de içindekiler yazıları olması gerekiyor. Bunlardan herhangi biri yok ise orijinalliğinden şüphelenin derim.

Yves Saint Laurent Black Opium

Yves Saint Laurent Black Opium

Yenilenmiş siyah şişesiyle fazlasıyla dikkat çekici olan Black Opium, çekicilik ve cazibe denilince akla gelen ilk seçenekler arasında. Özellikle gece kullanımı için önerilen bu parfümü, kalıcılığı ve akılda kalıcı notalarıyla yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz.

90 ml şişe için fiyat şu an indirimde 8.039,90 TL'den 5.225,93 TL'ye kadar inmiş. Asla kaçmaz bir fırsat!

Yves Saint Laurent Black Opium

Müthiş, orijinal. Söz verildiği zaman tarafıma teslim edildi. Çok güzel bir sonbahar-kış kokusu. Burnumu rahatsız eden bir kahve kokusu gelmiyor bana, çok tatlı, sıcak bir koku. Kesinlikle feminen, bayıldım.

Gucci Bloom

Gucci Bloom

Eğer çiçeksi ve hafif kokulardan hoşlanıyorsanız Gucci imzalı Bloom sizin için ideal seçim olabilir. Hoş ve uzun süre kalıcı bir koku olarak öne çıkan formül olağanüstü bir çiçek şöleni sunuyor. Yasemin, kurnaz tüberoz, orris kökü ve Hindistan'a özgü kırmızı çiçekler muhteşem şekilde harmanlanarak benzersiz bir koku ortaya çıkarıyor.

100 ml şişe fiyatı 6.601,85 TL yerine 4.291,20 TL. Stoklar tükenmeden inceleyin!

Gucci Bloom

Mis gibi mis. Buram buram yayılmıyor ama hep tertemiz kalıyor, kime sarılsam aynı şeyi söylüyor çok seviyorum.

Imprime Antique

Imprime Antique

Hoş kokusuyla öne çıkan Imprime Antique, baharatlı ve odunsu notalarıyla en çok satan erkek parfümleri arasında. Etkileyiciliğini sedir ağacı ve vetiver notalarından alan formül, vanilya tabanıyla ciltte yumuşak bir etki bırakıyor. Yoğun ağaç kokularını hafif ve kadifemsi çiçeklerle buluşturan bu sofistike parfüm, modern erkek imajını mükemmel şekilde destekliyor.

100ml şişe fiyatı indirimde 849 TL yerine 594,30 TL.

Imprime Antique

Parfüm mükemmel. Ürün elime ulaştı bir kaç gün özellikle bekledim yorum yapmak için. Esansı, kalıcılığı, farkedilirliği mükemmel. Kutu tasarımı ve gelen tester hediyesi harika bir jest olmuş. Tester hediyesi adamların ürünlerine ne kadar güvendiğini gösteriyor. Tester olanı da kullanınca onu da almaya karar verdim. Ne gerek vardı şimdi kafa karıştırmaya☝️😅 Kesinlikle tavsiye ederim almayı düşünen arkadaşlara. İthal ürünlere kat kat fazlasını bayılmayın yazık paranıza. Ürün hem onlar kadar kaliteli hem de yerli malı 👏 Ürünün fiyatı makul bence bu kalite için normal. Bugün dolum parfümler bile kaç liraya satılıyor.

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Lancome La Vie Est Belle

Lancome La Vie Est Belle

100 ml'lik ideal boyutu ve şişe tasarımıyla dikkat çeken La Vie Est Belle, güzel kokusu ve kalıcılığı ile övgülere doyamayan bir parfüm. Özellikle hafif fakat canlandırıcı kokulardan hoşlanıyorsanız frenk üzümü ve armut notalarıyla zenginleştirilen bu formüle bayılacaksınız. 3 güne kadar çıkan kalıcılığı ise bu ürünü denemeniz için bir başka sebep.

Fiyatı 7.815,02 TL'den 5.079,76 TL'ye inmiş. Mutlaka bakın!

Lancome La Vie Est Belle

Vazgeçilmez kokum aşırı aşırı kalıcı değiştiremiyorum. Başka hiçbir parfümde bu kalıcılık yok.

Yves Saint Laurent Libre

Yves Saint Laurent Libre

Özgürlük hissini şişe içine sıkıştırma fikriyle doğan bu çok beğenilen parfüm, adeta çiçeklerin şöleni şeklinde. Hafif, feminen ve çiçeksi kokusuyla vücudunuzda bahar esintisi hissetmek istiyorsanız, hazır indirim varken kaçırmamalısınız!

30 ml'lik parfümün fiyatı indirimde 4.048,07 TL yerine 2.631,25 TL.

Yves Saint Laurent Libre

2024 ün en iyi parfümü seçilmişti zaten. Kokuya diyecek yok. Ürün orijinal.

Dolce Gabbana Pour Homme

Dolce Gabbana Pour Homme

Odunsu ve ferah kokulardan hoşlanan erkeklerin ilk tercihlerinden olan Dolce Gabbana Pour Homme, uzun süre kalıcılığı ile öne çıkıyor. Erkek karakterini yansıtan adaçayı, lavanta, biberiye, tarhun otu gibi alt notaları ve baskın sedir ağacı kokusuyla erkek görünümünü en iyi şekilde tamamlıyor.

125ml parfüm fiyatı şu an indirimde 3,062 TL.

Dolce Gabbana Pour Homme

Kalıcı bir koku. Hoş, güzel, nazik, şahane. Brilliant.

Chloe Love Story

Chloe Love Story

Hafif ve günlük kullanıma uygun bir parfüm arıyorsanız, Chloe imzalı Love Story vazgeçilmeziniz olabilir. Çiçeksi ve ferah kokusuyla tende harika bir his bırakan formül, içindeki portakal çiçeği ve Madagascar yasemini ile mutluluğu simgeliyor. Şişenin zarif kurdeleli modern tasarımı ise tam anlamıyla ruha hitap ediyor.

50 ml şişe fiyatı indirimde 2.667,53 TL'ye geliyor. Hem boyut hem fiyat çok ideal!

Chloe Love Story

Daha önce aldığım bir parfüm bilerek almıştım, hafif günlük kullanım için uygun Chloe kokuları öyle oluyor, çok kalıcı değil tabii ama yani seçim yapmak lazım hafif olsun istiyorsanız kalıcı olamıyor bence. Ben yanlış biliyorum belki de.

Maison Francis Kurkdijan Baccarat Rouge

Maison Francis Kurkdijan Baccarat Rouge

İdeal boyutu ve şişe tasarımıyla erkek şıklığını destekleyen bu parfüm, aslında unisex kullanıma da uygun. Güçlü ve zengin formülü odunsu ve çiçeksi birçok zarif alt notadan oluşuyor. Böylece her cilt tipine ve kullanıcıya uygun hale geliyor. Eğer ideal oranda harmanlanmış hafif kokulardan hoşlanıyorsanız, bu zengin parfümü mutlaka denemelisiniz.

70 ml şişe fiyatı 12.500 TL.

Maison Francis Kurkdijan Baccarat Rouge

5 senedir çok beğenerek kullanıyorum.

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Horus Nefertem Afrodizyak

Horus Nefertem Afrodizyak

Harika şişe tasarımıyla henüz ilk bakışta etkileyen Horus Nefertem Afrodizyak, adı gibi oldukça iddialı bir erkek parfümü. Hafif fakat rahatsız etmeyen kokusuyla her ortama uyum sağlayan parfüm, farklı notaları en ideal oranla harmanlasıyla elde edilmiş. Bu nedenle çekici, cazibeli ve ferah yapısıyla her erkeğe uygun. 

Fiyatı 1.299,90 TL.

Horus Nefertem Afrodizyak

Global yetkili satıcısı firma ile sürekli iletişimde oldum, anında dönüş yaptılar. Kargo kaynaklı ufak bir aksilik gerçekleşti diye kendilerine de teşekkür ediyorum, çok ilgili davrandılar. Bir adet daha sipariş etmeyi planlıyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum herkese.

Michael Kors Gorgeous

Michael Kors Gorgeous

Michael Kors imzalı Gorgeous, tam anlamıyla kadın ruhuna adanmış bir parfüm. Ten üzerinde beyaz çiçek buketi hissiyatı oluşturan bu modern koku, minik ebatıyla en küçük çantalara bile girmeye elverişli. Özellikle bu canlandırıcı kokuyu büyük boy almadan önce denemek istiyorsanız, kesinlikle bir şans verebilirsiniz.

Fiyatı 470,58 TL olan ürün tam çantaya atmalık.

Michael Kors Gorgeous

Kokusu güzel ve kalıcı.

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
Onedio Üyesi
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