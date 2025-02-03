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ŞOK'a Dyson Supersonic İyonlu Saç Kurutma Makinesi Geliyor! 5 Şubat 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Dyson Supersonic İyonlu Saç Kurutma Makinesi Geliyor! 5 Şubat 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
03.02.2025 - 14:03

ŞOK 5 Şubat ile 12 Şubat 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 5 Şubat ile 12 Şubat 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Sinbo Saç Kurutma Makinesi 1.099 TL

Sinbo Saç Kurutma Makinesi 1.099 TL

  • Mikado Bluetooth Hoparlör 599 TL, 

  • Petrix Tuz Lambası 349 TL,

  • Ledolet Taşınabilir Masa Lambası 229 TL,

  • Forever Mini Saç Düzleştirici 179 TL, 

  • Forever USB Şarjlı Dekoratif Lamba 219 TL, 

  • Forever Cam Dekoratif Aydınlatma 229 TL, 

  • Arzum Minio Duo 2'li Kahve Makinesi 2.499 TL, 

  • 40'lı Filtre Kahve Kağıdı 39,95 TL, 

  • Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL,

  • Mandallı Fotoğraf Çerçevesi 129 TL, 

  • Ahşap Ayna 99,95 TL,

  • Keramika Sevgililer Günü Fincan Seti 149 TL, 

  • 3'lü LAV Su Bardağı 99,95 TL, 

  • 3'lü LAV Meşrubat Bardağı 109 TL, 

  • LAV Karaf 89,95 TL, 

  • Bambu Kalpli Çerezlik 119 TL, 

  • Bambu Papatya Çerezlik 119 TL, 

  • Bambu Yuvarlak / Dikdörtgen Çerezlik 119 TL, 

  • Kalpli Cam Çerezlik 24,95 TL, 

  • Kalpli Kelepçeli Kek Kalıbı 149 TL, 

  • Minkie Biblo Bebek 99,95 TL, 

  • 4'lü Kalp Balon 39,95 TL,

  • Puzzle 1000 Parça 79,95 TL

Günün fırsatları için tıklayın.

Sevgililer gününe özel indirimler burada

Kadın Pijama Takımı 349 TL,

Kadın Pijama Takımı 349 TL,

  • Kadın Soft Kumaş Pijama Takımı 399 TL, 

  • Kadın Tek Alt İnce Polar 159 TL, 

  • Çapraz Omuz Çantası 179 TL, 

  • Zincirli Omuz Çantası 229 TL, 

  • Kutulu Kemer 69,95 TL, 

  • Kadın Kürklü Terlik 119 TL, 

  • Erkek Oduncu Gömlek 249 TL, 

  • Spor Tayt 99,95 TL,

  • Penti Fluffy Termal Tayt 379 TL,

  • Kadın Ponponlu Terlik 119 TL, 

  • 2'li Kadın Slip 69,95 TL, 

  • Dantelli Bralet 119 TL, 

  • Erkek Gondol Terlik 149 TL, 

  • Erkek Boxer 69,95 TL, 

  • 5'li Erkek Casual Çorap 89,95 TL, 

  • Kadın Marul Soket Çorap 29,95 TL, 

  • Kadın Simli Soket Çorap 39,95 TL,

  • 2'li Kadın Derby Soket Çorap 49,95 TL

Petshop ürünleri

Petshop ürünleri

Evcil hayvan ürünlerinde fırsatlar burada

Hijyen ürünleri

Hijyen ürünleri

İndirimli bebek ürünleri için tıklayın.

Gıda ürünleri

Gıda ürünleri

Süper indirim ürünleri;

  • 700 gram Coco Pops Jumbos 69 TL, 

  • 6'lı Ülker Çiziviç 59 TL, 

  • Calve Ketçap + Mayonez 79 TL, 

  • 100 gram Nescafe Gold Ekonomik Paket 199 TL,

  • 693 ml Domestos Ferah Güç Yoğun Çamaşır Suyu 35 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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