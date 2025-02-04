Şubat Ayına Özel Anne Çocuk Ürünlerinde İndirimler ve Yüzlerce Markada Büyük Fırsatlar Burada!

Yepyeni Hexagon koleksiyonu, ünlü Hollandalı tasarımcı Christian Lagerwaard tarafından tasarlandı.

Hexagon, en yüksek kalite standartlarına göre üretilen ve çocuğunuz için üst düzey konfor sunan Leclerc bebek arabalarının en seçkin modeli. Meşhur tek tuşla çalışan otomatik katlanma sistemi, şimdi lüks, delikli deri ve süet ile birleştirildi ve özel tasarım ortaya çıktı. Hexagon koleksiyonu, üç premium renk ile sizlerin karşısına çıkıyor.

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