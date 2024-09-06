Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik , Giyim
Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

etiket Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 01:16

Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bu içerik 06.09.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Yürüyüşten koşuya, günlük yaşamdan iş dünyasına kadar her alanda ihtiyaç duyabileceğiniz Adidas spor ayakkabılar ve Samsung’un üstün performanslı akıllı telefonları gibi popüler ürünler, bu hafta kaçırılmayacak indirimlerle sizleri bekliyor. Hemen aşağıdaki içerikten detaylı incelemeye başlayabilirsiniz.

Süt, un, makarna gibi temel ihtiyaçlarınızdan atıştırmalıklara kadar geniş bir yelpazede yüzlerce üründe %50’ye varan indirimler sunuluyor. Evinizin eksiklerini tamamlamak ve tasarruf yapmak istiyorsanız bu fırsatları kaçırmayın.

Cilt bakımından makyaj malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde yer alan, cildinizi ışıldatacak serumlar, kalıcı fondötenler ve her cilt tipine uygun nemlendiriciler, bu hafta özel indirimlerle satışta. En popüler markaların ürünlerini daha yakından incelemek için aşağıdaki içeriğe mutlaka göz atın.

iPhone 15 Plus 256 GB modeli, A101’in internete özel Aldın Aldın kampanyası kapsamında avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. Sınırlı stoklar tükenmeden, bu üst düzey akıllı telefonu uygun fiyata satın almak istiyorsanız, hemen içerikten detaylara göz atabilirsiniz.

Yemeklerinizin tazeliğini günlerce koruyarak israfı önlemenize yardımcı olan bu pratik set, mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak. Göz atmak için içeriğe tıklayın ve daha fazla bilgiye ulaşın.

Hem spor yaparken hem de günlük hayatta rahatlıkla kullanabileceğiniz bu ikonik modeller, sınırlı süreli kampanyalarla ayağınıza kadar geliyor. Daha fazla fırsat için içeriğe göz atmayı unutmayın.

Haftanın en çok satanlar listesine damga vuran Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos, günün indirim fırsatları arasında yerini aldı. Sıcak veya soğuk içeceklerinizi uzun süre muhafaza edebileceğiniz bu dayanıklı termosu kaçırmadan sepete eklemek için hemen içerikten faydalanın.

Hem ekonomik hem de çevre dostu bir ulaşım aracı arayanlar için ideal olan bu bisikletler, büyük bir indirimle aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. Hemen inceleyip tükenmeden almayı unutmayın.

Akıllı telefonlardan kulaklıklara, laptoplardan akıllı saatlere kadar birçok ürün, bu hafta büyük indirimlerle karşınıza çıkıyor. Tüm bu fırsatları kaçırmamak için hemen içerikteki detayları inceleyin.

Tchibo, Kahve Dünyası ve Jacobs gibi kahve dünyasının önde gelen markaları, %60’a varan indirimlerle kahve keyfinizi daha uygun hale getiriyor. Aromatik tatlardan en yoğun kahve çekirdeklerine kadar geniş bir seçenek sunan bu ürünleri yakalamak için içeriğe mutlaka göz atın.

Gardırobunuzu yenilemek için mükemmel bir fırsat sunan Marka Günleri’nde, seçkin markaların en çok tercih edilen ürünleri sizi bekliyor. Hangi indirimlerin olduğunu görmek için hemen içeriği inceleyin.

Haftanın seçilmiş kozmetik ve bakım ürünlerinde, saç bakımından cilt bakımına kadar birçok üründe inanılmaz indirimler sunuluyor. Güzelliğinize güzellik katmak için hemen aşağıdaki içeriği inceleyerek sepetinizi doldurun.

Öğrenciyseniz veya iş yaşamına hızlı bir dönüş yapmayı planlıyorsanız, kırtasiye ürünlerinden elektronik cihazlara kadar aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bu kampanyaya mutlaka göz atın.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın