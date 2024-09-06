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Adidas Spor Ayakkabıdan Samsung Akıllı Telefona: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Adidas Spor Ayakkabıdan Samsung Akıllı Telefona: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 21:22

Haftanın en çok tercih edilen ürünlerini keşfetmeye ne dersiniz? Kullanıcıların yoğun ilgisini çeken bu popüler ürünler, hem kalitesi hem de uygun fiyatlarıyla göz dolduruyor. Alışveriş listenize eklemeniz gereken bu harika seçenekler, ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde yanıt veriyor ve bütçenizi zorlamadan keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor. Üstelik, zamandan tasarruf etmenizi de sağlıyor. Bu hafta en çok satan ürünlerle trendleri yakalamak için hemen harekete geçin, alışverişin tadını doyasıya çıkarın!

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Bu içerik 06.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. PUMA Carina 2.0 Spor Ayakkabı Kadın

1. PUMA Carina 2.0 Spor Ayakkabı Kadın

PUMA Carina 2.0 ile hem rahatlık hem de stil bir arada! Günlük kombinlerinizin yıldızı olacak bu ayakkabı, hafif yapısı ve şık tasarımıyla her adımınızı daha keyifli hale getiriyor. Konforlu tabanı sayesinde ayaklarınız şıklıkla buluşuyor!

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2. Shipibroad - 3000Pa Güçlü Emişli Akıllı Cam Temizleme Robotu

2. Shipibroad - 3000Pa Güçlü Emişli Akıllı Cam Temizleme Robotu

Cam temizliği artık sizin derdiniz değil! Shipibroad, güçlü emiş gücü ve akıllı sensörleriyle camlarınızı pırıl pırıl yaparken, size sadece kahvenizi yudumlamak kalıyor. “Oh be, cam temizlemek ne kadar da kolaymış!” dedirtecek bir robot.

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3. xDrive Toryum Oyuncu Koltuğu Siyah

3. xDrive Toryum Oyuncu Koltuğu Siyah

Oyunun en heyecanlı yerinde sırt ağrısıyla uğraşmaya son! xDrive Toryum oyuncu koltuğu, sizi sarıp sarmalayan tasarımıyla rahatınızı garantiliyor. Uzun oyun maratonlarında bile “oynamaya devam!” dedirtecek bir konfor sunuyor.

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4. American Tourister Speedstar-Spınner Valiz

4. American Tourister Speedstar-Spınner Valiz

Seyahatte stil ve pratiklik bir arada! American Tourister Speedstar, geniş iç hacmi ve 360° dönen tekerlekleriyle her yere kolayca sizinle geliyor. Hafif ama dayanıklı yapısıyla yollarda gözünüz arkada kalmasın.

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5. Hauck Rapid 4 Bebek Arabası

5. Hauck Rapid 4 Bebek Arabası

Bebeğinizle gezintiler hiç bu kadar keyifli olmamıştı! Hauck Rapid 4, hızlı katlanabilir yapısı ve rahat yatma pozisyonuyla tam bir pratiklik abidesi. Hem bebekler hem de ebeveynler için konforlu ve şık bir yol arkadaşı.

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6. Chloe CE 114SD 702 58 Kadın Güneş Gözlüğü

6. Chloe CE 114SD 702 58 Kadın Güneş Gözlüğü

Chloe güneş gözlüğüyle tarzınızı zirveye taşıyın! Hem UV koruması hem de zarif detaylarıyla bu gözlük, güneşli günlerin vazgeçilmez aksesuarı. Şıklıkla güneşin tadını çıkarırken kendinizi her an özel hissedin.

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7. Vileda Ultramax Turbo Pedallı Temizlik Seti

7. Vileda Ultramax Turbo Pedallı Temizlik Seti

Evinizi temizlerken dans etmek kadar eğlenceli bir deneyim mi arıyorsunuz? Vileda Ultramax Turbo, pedallı mekanizması ve mikrofiber pedleriyle temizlik işini zevkli hale getiriyor. Eviniz ışıl ışıl olurken siz de keyif yapın!

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8. PRO PLAN All Size Light Sterilised Adult Tavuklu Köpek Maması 14 kg

8. PRO PLAN All Size Light Sterilised Adult Tavuklu Köpek Maması 14 kg

Minik dostunuzun sağlıklı kilosunu koruması hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! Tavuklu PRO PLAN maması, dengeli besin içeriğiyle köpeğinizin hem sağlıklı hem de enerjik kalmasını sağlıyor. Köpeğiniz mamanın tadına bayılacak, siz de gönül rahatlığıyla ona sunacaksınız.

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9. Samsung Galaxy A35 5G Akıllı Cep Telefonu

9. Samsung Galaxy A35 5G Akıllı Cep Telefonu

Samsung Galaxy A35 5G, hız ve performansı bir araya getirerek size akıllı telefon dünyasının en iyilerini sunuyor. Süper hızlı 5G ile her şey tıkır tıkır işlerken, harika fotoğraflarla anılarınızı ölümsüzleştirin. Hem stil hem teknoloji sizinle!

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10. Adidas Grand Court Alpha Spor Ayakkabı Erkek

10. Adidas Grand Court Alpha Spor Ayakkabı Erkek

Günlük stilinize retro bir dokunuş mu arıyorsunuz? Adidas Grand Court Alpha, rahatlığı ve şıklığıyla dolabınızın olmazsa olmazlarından biri olacak. Hem spor hem de günlük kullanımda adımlarınıza hava katacak!

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11. Philips Avent Natural Response Hoşgeldin Bebek Hediye Seti

11. Philips Avent Natural Response Hoşgeldin Bebek Hediye Seti

Yeni ebeveynler için mükemmel bir hoş geldin hediyesi! Philips Avent Natural Response seti, bebek bakımını kolay ve güvenli hale getiriyor. Hem doğal beslenme hem de konfor bir arada, bebeğiniz ve sizin için harika bir başlangıç.

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12. LEGO Marvel Iron Örümcek Adam Yapım Figürü 76298

12. LEGO Marvel Iron Örümcek Adam Yapım Figürü 76298

Marvel hayranı çocuklar için harika bir sürpriz! Bu LEGO seti, hayal gücünü harekete geçirirken küçük ellerin büyük kahramanlar yaratmasını sağlıyor. Evde bir Örümcek Adam macerası başlatmaya hazır olun!

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13. Merrell Moab Speed Mid Gtx Erkek Ayakkabı

13. Merrell Moab Speed Mid Gtx Erkek Ayakkabı

Doğa yürüyüşlerinde dayanıklılık ve konfor arayanlar için vazgeçilmez bir seçenek! Merrell Moab Speed Mid GTX, her türlü zemin koşulunda sağlam duruşuyla sizi yolda bırakmaz. Adımlarınız hem hafif hem de güven dolu!

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14. Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti - Yüz/Saç/Vücut (Islak/Kuru Kullanım) MG7940/15

14. Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti - Yüz/Saç/Vücut (Islak/Kuru Kullanım) MG7940/15

Erkek bakımında işin uzmanı! Philips’in 15’i 1 arada bakım seti, saç, sakal ve vücut bakımını tek cihazda topluyor. Islak ve kuru kullanımıyla her duruma uygun, her zaman yanınızda!

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