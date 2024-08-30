BİM'e Elektrikli Bisiklet Geliyor! 6 Eylül 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Elektrikli Bisiklet Geliyor! 6 Eylül 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
6 Eylül 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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3.70 Metre Çekme Karavan 229.000 TL
Led Yüz Maskesi 1.975 TL
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Senna 55" Frameless Ultra HD Google Tv 12.975 TL
RKS RSI X PRO Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 22.975 TL
Yükselen Zeka Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 229 TL
Mop Seti 299 TL
Chef's Tava 219 TL
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