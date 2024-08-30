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BİM'e Elektrikli Bisiklet Geliyor! 6 Eylül 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Elektrikli Bisiklet Geliyor! 6 Eylül 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
30.08.2024 - 15:03 Son Güncelleme: 30.08.2024 - 15:11

6 Eylül 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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3.70 Metre Çekme Karavan 229.000 TL

3.70 Metre Çekme Karavan 229.000 TL

  • Trambolin 2.975 TL

  • Corby Elektrikli Çocuk Scooter 5.975 TL

Led Yüz Maskesi 1.975 TL

Led Yüz Maskesi 1.975 TL
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Senna 55" Frameless Ultra HD Google Tv 12.975 TL

Senna 55" Frameless Ultra HD Google Tv 12.975 TL

  • Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 9.975 TL

  • Dijitsu 43' FHD Android Tv 6.475 TL

  • Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.175 TL

  • Polosmart Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 995 TL

  • Polosmart Wag Maşası 495 TL

  • Forever Saç Masaj Tarağı 39 TL

  • Polosmart Ayak Bakım Seti 249 TL

  • Polosmart Siyah Nokta Temizleyici 199 TL

  • Polosmart Led Işıklı Elektronik Tırnak Bakım Seti 189 TL

  • Polosmart Elektonik Tırnak Kurutucu 129 TL

  • Range Erkek Vücut Bakım Seti 599 TL

  • Polosmart Led Işıklı Cımbız 79 TL

  • Polosmart Lady Shaver 379 TL

  • Polosmart Elektronik Kaş Düzeltme Cihazı 149 TL

  • Polosmart Burun ve Kulak Kılı Alma Favori Düzeltme Makinesi 109 TL

Saç şekillendirme cihazlarında yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

RKS RSI X PRO Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 22.975 TL

RKS RSI X PRO Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 22.975 TL

  • RKS I-S Mini Elektrikli Bisiklet 12.975 TL

  • Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge & Paspas 9.975 TL

  • Fakir Lucky Dik Süpürge 1.775 TL

  • Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.175 TL

  • Fakir Brila Buharlı Ütü 1.175 TL

  • Fakir Karla El Mikseri 785 TL

  • Heifer Mini Blender Set 1.150 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

İndirimde yer alan elektrikli bisiklet modellerine buradan göz atmayı unutmayın. 

Yükselen Zeka Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 229 TL

Yükselen Zeka Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 229 TL

Mop Seti 299 TL

Mop Seti 299 TL

Tül Perde 290x180 cm 195 TL

  • Güneşlik 140x250 cm 165 TL

  • Fon Perde 140x270 cm 179 TL

  • M.Botti Erkek Kot Gömlek 319 TL

  • Kadın Kaşkorse Pantolon 179 TL

  • Kadın Eşofman Altı 179 TL

  • Pvc Masa Örtüsü 85 TL

  • Penye Yastık Kılıfı 65 TL

  • Erkek Eşofman Altı 179 TL

  • Spor Ayakkabı 329 TL

  • Kristal Organizer 39,50 TL

  • Banyo Paspası 79 TL

  • Okyanus Standlı Sabunluk Seti 2'li 279 TL

Chef's Tava 219 TL

Chef's Tava 219 TL

  • Chef's Sahan 179 TL

  • Chef's Krep Tava 169 TL

  • Chef's Karnıyarık Tenceresi 349 TL

  • Amboss Kek Kalıbı 349 TL

  • Benante Seramik Çerezlik Seti 249 TL

  • Tava Koruma Aparatı 19,50 TL

  • Glass in love Kapaklı Desenli Cam Kupa 99 TL

  • Mutfak Bıçak Seti 5'li 319 TL

  • Cam Pipet Seti 7'li 39,50 TL

  • LAV Diamond Kısa Meşrubat Bardağı 69 TL

  • LAV Diamond Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 55 TL

  • Cam Dondurma / Tatlı Kasesi 6'lı 119 TL

  • Cam Gravürlü Kase 19,50 TL

  • Cam Saklama Kabı 14,50 TL

  • Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 39,50 TL

  • Vakumlu Erzak Kabı 400 ml 19,50 TL

  • Vakumlu Erzak Kabı 1,2 Litre 29,50 TL

  • Vakumlu Erzak Kabı 2 Litre 39,50 TL

  • Vip Ahmet Yeşillik Saklama Kabı 1700 ml 89 TL

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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