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Patili Dostlarınız İçin Haftanın İndirimli Mama ve Evcil Hayvan Ürünleri

etiket Patili Dostlarınız İçin Haftanın İndirimli Mama ve Evcil Hayvan Ürünleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 01:09

Patili dostunuz için en iyisini istediğinizi biliyoruz. Biz de bu yüzden sizin için, kaliteli ürünler arasında indirime girenleri tek tek listeledik. Kedi köpek taşıma çantasından yaş mamaya, alerjik köpekler için kuru mamadan, yavru köpek mamasına, aradığınız indirimli ürünler burada.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 29 Ağustos 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Bypet Şeffaf Kedi Taşıma Çantası

1. Bypet Şeffaf Kedi Taşıma Çantası

Yanında omuz askı aparatı da gelen çanta seyahatler için ideal boyda.

Üstelik şeffaf yapısı sayesinde evcil dostunuzu her an görebileceksiniz. Bu sayede evcil dostunuz hem etrafı görecek hem de seyahat esnasında panik ve korku yaşamayacak.

Fiyatı 399 TL, burada.

'Etrafı şeffaf plastik ile kapalı. Ön ve arkası fileli, hava geçişine müsaade ediyor. Evin içinde de ağzı açık bekletiyorum. Kedim içine girip vakit geçiriyor. İsterseniz katlayıp saklayabilirsiniz. Bu bakımdan plastik taşıma çantalarına kıyasla pratik.'

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2. Kito Doğal Besi Kuzu Etli Yetişkin Mini Irk Köpek Maması

2. Kito Doğal Besi Kuzu Etli Yetişkin Mini Irk Köpek Maması

2Pug, Pekinez, Chihuahua, Pomeranian, Cavalier King Charles ve birbirinden özel diğer mini türler… Bu sevimli dostların görünümü kadar yeme alışkanlıkları da diğer yetişkin türlerden farklı olabilmektedir.

İşte tam da bu sebeple iyi bir mama seçimi oldukça önemlidir.

Doğal, hipoalerjenik, antibiyotiksiz ve GDO’suz taze et kaynağı olan Kito mini ırk köpek maması, doymamış yağlarla ve faydalı amino asitlerle dolu olduğu için miniklerinize güvenle verebilirsiniz.

.5 kg mamanın fiyatı indirimde 515 TL, burada.

'Denemek için 7 kg’lık paket aldım. Aynı günde yapılan teslimat için Amazon ve Kolay Gelsin’e teşekkür ederim. Köpeğim mamayı çok severek yedi. Dışkılama azaldı ve normale döndü. Tavsiye ederim.'

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3. Kito Doğal Besi Kuzu Etli Yetişkin Köpek Maması

3. Kito Doğal Besi Kuzu Etli Yetişkin Köpek Maması

Doğal besi kuzu etli yetişkin köpek maması, lezzeti ve doğal içeriğiyle yetişkin patili dostunuzun vazgeçemeyeceği lezzetlerden biri olacak!

7 kg mamanın fiyatı 949 TL, burada.

'5 yaşındaki köpeğimin uzun zamandır severek yediği mama teşekkürler.'

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4. Bypet Şeffaf Astronot Kedi Taşıma Sırt Çantası

4. Bypet Şeffaf Astronot Kedi Taşıma Sırt Çantası

Şeffaf ön yüzeyi sayesinde kediniz dışarıyı görecek, siz de sırtınıza takarak ellerinizi meşgul etmeden rahatça gezebileceksiniz.

Su geçirmez ve dayanıklı olduğunun da altını çizelim.

Fiyatı 400 TL, burada.

'Kedimiz daha ilk seferde kendisi çantayı merak edip içine girdi ve alışmaya başladı. Malzeme kalitesi orta derecede diyebiliriz. Kullanışlı olduğunu düşünüyorum kullandığımızda bunu öğreneceğiz.'

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5. Kito Fresh Somon Etli Taze Köpek Yemeği

5. Kito Fresh Somon Etli Taze Köpek Yemeği

Bu mama, alerjisi veya çeşitli rahatsızlıkları olan köpekler için hangi içeriklerin beslenme programından çıkarılacağını, hangilerinin programa dahil edileceğini dikkate alarak üretilmiş.

Sanıyorum bunun için köpekler büyük bir iştahla tüketiyor bu yaş mamayı. Eeee dolayısıyla siz de gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.

İndirimdeyken denemenin tam zamanı.

250 gram mamanın fiyatı indirimde 120 TL, burada.

'İlk kez satın aldım diğer yaş mamalarndan çok farklı. Ağır bir kokusu yok, içerik temiz köpeğim afiyetle yedi.'

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6. Kito Fresh Kuzu Etli Taze Köpek Yemeği

6. Kito Fresh Kuzu Etli Taze Köpek Yemeği

Temiz içerikli, köpeklerin çok sevdiği bir mama...

Bu sefer kuzu etlisi.

Bu markanın reçetelerinin hepsinin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi tarafından hazırlanmış olduğunun da altını çizelim.

Fiyatı indirimde 120 TL, burada.

'Terrier köpeğim silip süpürdü. Bu kadar iştahlı yemesini beklemiyordum.'

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7. Kito Fresh Dana Etli Kedi Yemeği

7. Kito Fresh Dana Etli Kedi Yemeği

Kedileri de unutmadık. Bu temiz içerikli mama da tatlı kedileriniz için.

Kito Fresh Mamaları, glutensiz bir formülasyon içerdiği için, tahıl alerjilerine duyarlı patili dostlar için ideal bir seçenek olacaktır.

Fiyatı şu anda indirimde sadece 75 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Bir arkadaşımın önerisiyle bu fresh mamayı sipariş ettim. İçeriğini okuduktan sonra kaygılarım azaldı bir de kedimin bayılarak yediğini görünce endişelerim tamamen sona erdi. Bundan sonra bizde Kitocuyuz.'

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