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ŞOK'a New Balance Ayakkabı Modelleri Geliyor! 4 Eylül 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a New Balance Ayakkabı Modelleri Geliyor! 4 Eylül 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
03.09.2024 - 13:21

ŞOK 4 - 11 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 4 - 11 Eylül 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Alpina Beyaz Ankastre Set 5.999 TL

Alpina Beyaz Ankastre Set 5.999 TL

  • Sinbo Salça-Et-Kıyma Makinesi 1.099 TL

  • 5 litre Cam Kavanoz 109 TL, 

  • 3 litre Cam Kavanoz 69,95 TL, 

  • 1000 cc Kapaksız Kavanoz 12,95 TL, 

  • 660 cc Kapaksız Kavanoz 11,95 TL, 

  • 425 cc Kapaksız Kavanoz 10,95 TL, 

  • 300 cc Kapaksız Kavanoz 9,95 TL, 

  • 300 ml Sarkap Kapaklı Cam Kavanoz 11,95 TL,

  • 10'lu Kavanoz Kapağı 22,50 TL,

  • Metaltex Rende 199 TL, 

  • Plastik Rende 49,95 TL, 

  • Büyük Boy Badya 39,95 TL, 

  • Kavanoz Hunisi 19,95 TL, 

  • Sos Tavası 129 TL, 

  • 30x20 cm Kesme Tahtası 79,95 TL, 

  • Sebze Meyve Bıçağı 29,95 TL, 

  • Roto Soyucu 3'ü 1 Arada 39,95 TL, 

  • Çelik Kevgir 169 TL, 

  • Tel Kevgir 79,95 TL, 

  • Ahşap Kaşık 49,95 TL, 

  • 4 Parça Ahşap Servis Seti 79,95 TL, 

  • Büyük Boy Buzluk 79,95 TL, 

  • Közmatik 89,95 TL, 

  • Yer Sofrası 349 TL,

  • Katlanır Masa 599 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın!

Gıda ürünleri;

Gıda ürünleri;

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın!

Hijyen, kozmetik ve bebek Ürünleri;

Hijyen, kozmetik ve bebek Ürünleri;

İndirimli bebek ürünleri burada.

İndirimli kişisel bakım ve kozmetik ürünleri burada.

Okula hazırlık ürünleri

Okula hazırlık ürünleri

Okula ve şehre dönüş fırsatlarını yakalamak için tıklayın.

25 TL üstü alışverişlerde 

  • 6x180 ml Sütaş Çikolatalı / Çilekli Süt 49 TL, 

  • 6'lı Şölen Ozmo Ogopogo Çilekli Kek 35 TL,

  • Balpetek Çıtkapa Süzme Çiçek Balı 59 TL, 

  • 6x200 ml Aroma Trapikal Karışık Meyveli / Şeftali / Vişneli İçecek 30 TL,

  • 24'lü Pritt Çantalı Pastel Boya 99 TL

Elektronik ürünler ve beyaz eşya;

Elektronik ürünler ve beyaz eşya;

İndirimli akıllı mama kapları burada.

İndirimli evcil hayvan su pınarı burada.

Çok satan kameralar burada

Beyaz eşya ürünleri için tıklayın.

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Mobilya;

Mobilya;

Çok satan mobilyalar burada.

New Balance spor ayakkabılar / sneakerlar

New Balance spor ayakkabılar / sneakerlar

İndirimdeki new balance ayakkabılar için tıklayın.

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