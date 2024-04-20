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Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım. 🫶🏻
Bu içerik 20.04.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Bu hafta kapış kapış satılan, en çok satanlar listesinde başı çeken ürünleri de sizler için derledik. Dikey süpürge, çamaşır kurutma makinesi, deodorant, termos ve çok daha fazlası aşağıdaki içerikte.
18 Nisan 2024 A101 İnternete Özel Aldın Aldın kataloğundaki teknoloji ürünleri, beyaz ev eşyaları ve Scooter bu hafta en çok ilgi gören ürünlerden biriydi.
19 Nisan 2024 tarihli Bim Aktüel kataloğunda en çok dikkat çeken ürün, Ape Ryder Elektrikli Bisiklet oldu. Bim Aktüel kataloğunun tamamını aşağıdaki içerikte paylaşmıştık.
Çeyiz alışverişinde olanlar, aşağıdaki içerik önerisi de sizin için! Bu haftanın en çok dikkat çeken fırsatlarından biri de Jumbo'daki %50'ye varan indirimdi.
Çocuklara özel ürünlerde fırsatlar başladı! Kıyafetten legoya, kitaptan ayakkabıya birçok üründeki fırsatı aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz.
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İç çamaşırı çekmecenize yenilik ve konfor getirecek bir dizi iç çamaşırı önerisini burada paylaşmıştık. Üstelik hepsi 250 TL altında!
Pantolonların fiyatları artık cep yakıyor.. Sizler için 500 TL altı yazlık pantolonları aşağıdaki içerikte derledik. DeFacto, Koton, İpekyol gibi markaların en sevilen uygun fiyatlı pantolonlarını aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz.
Çocuğunuzun açık havada en keyifli vakitleri geçirmesini sağlayacak oyuncaklardaki fırsatı da aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz. Çocuğunuzun eğlenirken öğrenmesini sağlayacak oyuncakları indirimli halleriyle sizin için paylaştık.
20 Nisan 2024 tarihli, ŞOK Aktüel Ürünler kataloğundaki yapı malzemeleri ve gardıroplar, uygun fiyatları ile dikkat çekti. Aşağıdaki içerikte tüm kataloğu bulabilirsiniz.
Çocuğunuz için almak isteyebileceğiniz, seve seve kullanacağı en güzel akülü arabalarda da %15 indirim vardı. Aşağıdaki içerikte paylaştık.
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Gap ürünlerinde büyük fırsat! 4 Al 3 Öde kampanyasını kaçırmanızı istemedik. İndirimin öne çıkan çocuk kıyafetlerini sizler için derledik.
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