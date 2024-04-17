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ŞOK'a Yapı Malzemeleri Geliyor! 20 Nisan 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Yapı Malzemeleri Geliyor! 20 Nisan 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
17.04.2024 - 12:53

ŞOK 20 Nisan 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 20 Nisan 2024 - 23 Nisan 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Promer 4+1 Merdiven 599 TL

Promer 4+1 Merdiven 599 TL

  • Bienwood Bie Ahşap Plastik 3 Raflı Düzenleyici 249 TL

  • Bienwood Bie Ahşap 3 Katlı Plastik Raf 199 TL 

  • Ahşap 3 Katlı Raf 129 TL 

  • Nilson Akım Korumalı USB Typce + C Fiş Priz 139 TL 

  • Nilson Akım Korumalı USB Fiş Priz 139 TL

  • Akım Korumalı Priz 99,95 TL 

  • Masajlı Duş Başlığı Seti 119 TL 

  • Fonksiyonlu Krom El Duşu 79,95 TL 

  • Turbo Pervaneli Krom El Duşu 79,95 TL 

  • Komütatör 34,95 TL 

  • Topraklı Priz 34,95 TL 

  • Anahtar 34,95 TL

  • Luiza 3+1 Merdiven 499 TL

  • 10 kg Polisan Quartz İç Cephe Boyası 349 TL 

  • 17,5 kg Polisan Quartz Tavan Boyası 399 TL

  • Pro Tavan Kestirme Fırçası 49,95 TL

  • Şerit Metre 199 TL 

  • 280 ml Akrilik Mastik 39,95 TL 

  • 280 gram Şeffaf Silikon 79,95 TL 

  • İç Cephe Rulosu 99,95 TL 

  • Kalorifer Rulosu 39,95 TL 

  • Fırça No:2,5 39,95 TL 

  • Fırça No:2 34,95 TL 

  • Fırça No:3 44,95 TL

  • Çelik Pense 179 TL

  • Maskeleme Bandı 29,95 TL 

  • Elektrik Bandı 12,95 TL

  • Plastik Silikon Tabancası 59,95 TL

  • Paketleme Bandı 26,95 TL 

  • Japon Yapıştıırıcı 29,95 TL 

  • WD-40 Yağlama ve Pas Sökücü Sprey 119 TL

Yapı marketin en çok tercih edilen ürünlerine göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Garaj Home Modern Raflı Portmanto Ayakkabılık Vestiyer 5.299 TL

Garaj Home Modern Raflı Portmanto Ayakkabılık Vestiyer 5.299 TL

  • Modern Raflı Portmanto Vestiyer 2.049 TL

  • Raflı TV Sehpası 1.499 TL

  • Modern Aynalı Ayakkabılık 1.799 TL

  • 4 Raflı Ayakkabılık Çok Amaçlı Dolap 1.899 TL

  • Modern Raflı Ayakkabılık 2.149 TL 

Mobilyalardaki muhteşem indirimlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

JCB Avuç Taşlama 2.090 TL

JCB Avuç Taşlama 2.090 TL

  • JCB 12V 2.0AH Çift Akülü Matkap 3.490 TL

  • JCB 18V 2.0 Ah. Çift Akülü Kömürsüz Darbeli Matkap 5.990 TL

  • JCB Sunta Kesme 5.190 TL

  • JCB Darbeli Matkap 1.990 TL

  • JCB SDS Plus Kırıcı Delici 4.690 TL

En çok tercih edilen matkaplara buradan göz atabilirsiniz.

Garaj Home Modern Raflı Ayakkabılık 2.299 TL

Garaj Home Modern Raflı Ayakkabılık 2.299 TL

  • Modern Aynalı Raflı Ayakkabılık Vestiyer 5.099 TL

  • Raflı TV Sehpası 1.599 TL

  • Modern Raflı Portmanto Vestiyer 2.199 TL

  • 4 Raflı Ayakkabılık Çok Amaçlı Dolap Soho 1.899 TL

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