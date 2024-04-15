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ŞOK'a Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi Geliyor! 17 Nisan 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi Geliyor! 17 Nisan 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
15.04.2024 - 17:26 Son Güncelleme: 15.04.2024 - 17:27

ŞOK 17 Nisan 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 17 Nisan 2024 - 23 Nisan 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Haftanın indirimleri;

Haftanın indirimleri;

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Anne Yanı Bebek Yatağı 259 TL

Anne Yanı Bebek Yatağı 259 TL

  • Bebek Nevresim Seti 199 TL 

  • Bebek Lastikli Çarşaf 79,95 TL 

  • Bebek Yorganı 145 TL 

  • 2'li Bebek Yastık Kılıfı 49,95 TL 

  • Bebek Kundak Banyo Havlusu 159 TL 

  • Bebek Müslin Panço 119 TL 

  • 4'lü Ağız Silme Bezi 44,95 TL 

  • 2'li Bebek Çorabı 39,95 TL 

  • Bebek Yastığı 49,95 TL 

  • Katlanır Çocuk Küveti 299 TL 

  • Soft Bebek Küveti 299 TL 

  • Şeffaf Giderli Bebek Küveti 99,95 TL 

  • Mama Sandalyesi Çeşitleri 399 TL

Rampage RMX-G7 Sniper Mikrofonlu Kulaklık 649 TL

Rampage RMX-G7 Sniper Mikrofonlu Kulaklık 649 TL

  • Rampage Oyuncu Mouse Pad 159 TL 

  • Rampage KB-R63 Stage Oyuncu Klavyesi 679 TL 

  • Miracle M2 Oyuncu Mouse 359 TL 

  • Hytech Tws Mikrofonlu Kulaklık 329 TL 

  • Çocuk Aksesuarlı Terlik 99,95 TL 

  • 750 ml Metal Matara 179 TL 

  • 500 ml Metal Matara 149 TL 

  • Rakamlı Boyama Tuval Set 99 TL 

  • 2'li Bienwood Ahşap Minderli Plastik Çekmeceli Raf 599 TL 

  • 650 ml Lux Tavşan Matara 129 TL 

  • 350 ml Tavşan Matara 129 TL 

  • 600 ml Kılıflı Geyikli Matara 99 TL 

  • Yuvarlak Orta Boy Kumbara 29,95 TL 

  • Sihirli Tahta Etkinlik Tahtası 249 TL

  • 710 ml Büyük Figürlü Matara 129 TL 

  • Gokidy RC Pickup Truck Spray Fonksiyonlu 499 TL 

  • 50'li Plastik Top 79,95 TL 

  • Rakamlı Yer Karosu 169 TL 

  • Pilsan Pixel 3D Bloklar 99,95 TL 

  • Master Çalışma Masası 799 TL

Oyuncaklardan ayakkabılara onlarca üründe yer alan Nisan Ayı Çocuk Şenliği fırsatlarına buradan göz atmayı unutmayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ahşap Çatılı Saray Beşik 2.499 TL

Ahşap Çatılı Saray Beşik 2.499 TL

  • Ahşap Hamak 999 TL

  • Elyesa Ahşap Bebek Beşiği 3.799 TL

  • Oyuncaklı Ahşap Ana Kucağı 969 TL

  • Ahşap Mdf Duvar Kitaplığı 589 TL

  • Çocuk Oyun Çadırı 399 TL

  • Çocuk Sandalyesi 349 TL

  • Şifon Tül Cibinlik 979 TL

  • Yatak Yan Koruma Örgüsü 599 TL

  • Sevimli Beşik Uyku Setli 1.999 TL

  • Çocuk Aktivite Masası 1 Sandalyeli 699 TL

Hoover 11 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 17.999 TL

Hoover 11 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 17.999 TL

  • Hoover 10 Kg Kurutma Makinesi 17.999 TL

  • Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi 9 Kg 15.999 TL

  • Hoover Kurutmalı Çamaşır Makinesi 17.999 TL

  • Hoover 10 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 11.699 TL

  • Hoover 11 Kg Çamaşır Makinesi 15.599 TL

En çok tercih edilen çamaşır kurutma makinelerine buradan, çamaşır makinelerine de buradan ulaşabilirsiniz.

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