ŞOK'a Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi Geliyor! 17 Nisan 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK'a Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi Geliyor! 17 Nisan 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 17 Nisan 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 17 Nisan 2024 - 23 Nisan 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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Haftanın indirimleri;
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Anne Yanı Bebek Yatağı 259 TL
Rampage RMX-G7 Sniper Mikrofonlu Kulaklık 649 TL
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Ahşap Çatılı Saray Beşik 2.499 TL
Hoover 11 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 17.999 TL
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