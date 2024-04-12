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BİM'e Elektrikli Bisiklet Geliyor! 19 Nisan 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Elektrikli Bisiklet Geliyor! 19 Nisan 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
12.04.2024 - 11:27

19 Nisan 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

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Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet 39.999 TL

Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet 39.999 TL

  • Senna 65' Frameless Ultra HD Gogle Tv 17.499 TL

  • TCL 55' 4K Ultra HD Gogle Tv 18.999 TL

  • LG 50' Ultra HD Smart Tv 17.499 TL

  • TCL 43' Smart Google Tv 8.999 TL

  • Dijitsu DB100 Tezgah Altı Buzdolabı 4.299 TL

  • Polosmart PGM20 Oyuncu Klavyesi 299 TL

  • Polosmart PGM24 Mouse + Mouse Pad 159 TL

  • Polosmart PGM18 Gaming Kulaklık 449 TL

  • Polosmart PGM21 Işıklı Mouse Pad 299 TL

  • Polosmart PGM26 Rgb Işıklı Mouse Pad 199 TL

  • Fakir Range Türk Kahve Makinesi 899 TL

  • Polosmart PSC46 Tıraş Makinesi 349 TL

  • Polosmart MP17 Akım Korumalı Priz 279 TL

Rookie 20 Jant Çocuk Bisikleti 2.599 TL

Rookie 20 Jant Çocuk Bisikleti 2.599 TL

  • Rookie 16 Jant Çocuk Bisikleti 2.499 TL

  • Corby Drones CX026 Smart Drone 1.199 TL

  • Rookie Işıklı Mini Scooter 599 TL

  • Dynamic Ahşap Kaykay 399 TL

  • Polosmart FS78 Çocuk Kulaklığı 249 TL

  • Polosmart PSM122 Tablet&Telefon Tutacağı 99 TL

  • Universal Basketbol Topu 239 TL

  • Piccolo Mondi Dartboard Set 239 TL

  • MGS Top Atan Oyuncak 249 TL

  • Polosmart FS59 Karaoke Mikrofon 299 TL

İndirimde yer alan ve en çok tercih edilen bisikletlere buradan da göz atabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Çocuk Saat Karma Modeller 169 TL

Çocuk Saat Karma Modeller 169 TL

  • Kot Görünümlü Taşlı Tayt 85 TL

  • Kız Çocuk Tüllü Elbise 159 TL

  • Kız / Erkek Çocuk Ayakkabı 259 TL

  • Bileklik Yapma Seti 279 TL

Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 22 cm 249 TL

Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 22 cm 249 TL

  • Kütahya Porselen Dekorlu Pasta Tabağı 20 cm 129 TL

  • Emsan Kek Kalıbı 24 cm 279 TL

  • Emsan Servis Seti 5 Parça 279 TL

  • Benante Bambu Standlı Porselen Fincan Seti 6'lı 499 TL

  • Kütahya Porselen Tuzluk Biberlik Seti 2'li 65 TL

  • Cam Baharatlık 210 cc 19,50 TL

  • Mutfak Bıçağı 15 cm 39 TL

  • Bambu Kesme Tahtası Seti 3'lü 129 TL

  • Çiçek Desen Kayık Tabak 20 cm 29,50 TL

  • LAV Tokyo Meşrubat Bardağı 3'lü 79 TL

  • LAV Dondurmalık 23,50 TL

  • LAV Tokyo Su Bardağı 3'lü 69 TL

  • LAV Çay Bardağı 6'lı 79 TL

  • Luminarc Kavanoz 1000 cc 59,60 TL

  • Luminarc Kavanoz 500 cc 49,50 TL

  • Luminarc Kavanoz 750 cc 55 TL

  • Glass in love Renkli Desenli Cam Su Şişesi 750 ml 99 TL

  • Glass in love Yaprak Gravürlü Cam Vazo 119 TL

  • Okyanus Maxi Süzgeç 42,50 TL

  • Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 28,50 TL

  • Saklama Kabı 0,5 Litre 19,50 TL

  • Saklama Kabı 3 Litre 49,50 TL

  • Saklama Kabı 2 Litre 39,50 TL

  • Süzgeçli Maşa 59 TL

  • Kaşıklık 42,50 TL

  • Tek Fiyat Plastik Ürünler 16 TL

Oyuncak Çeşitleri;

Oyuncak Çeşitleri;

Çocukların sevdiği birbirinden güzel ürünlerde yer alan indirimlere de buradan göz atabilirsiniz.

Çift Toka Terlik 99 TL

Çift Toka Terlik 99 TL

Uygun fiyatlısından öne çıkan markalarda yer alan indirimli terliklerin tamamına buradan da bakabilirsiniz.

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