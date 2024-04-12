BİM'e Elektrikli Bisiklet Geliyor! 19 Nisan 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Elektrikli Bisiklet Geliyor! 19 Nisan 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
19 Nisan 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet 39.999 TL
Rookie 20 Jant Çocuk Bisikleti 2.599 TL
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Çocuk Saat Karma Modeller 169 TL
Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 22 cm 249 TL
Oyuncak Çeşitleri;
Çift Toka Terlik 99 TL
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