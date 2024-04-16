Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim
Pantolonlarda Yaz Fırsatı! 500 TL Altı En Sevilen Yazlık Pantolonlar

etiket Pantolonlarda Yaz Fırsatı! 500 TL Altı En Sevilen Yazlık Pantolonlar

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
16.04.2024 - 17:32

DeFacto, Koton, İpekyol gibi markaların 500 TL altı, kullanıcılar tarafından en sevilen pantolonlarını içeriğimizde listeledik. Siz de uygun fiyatlı pantolon arıyorsanız bu içerik tam size göre! Kalıbı, kumaşı, rahatlığı ile birbirinden güzel 12 pantolon aşağıda sizleri bekliyor. Yüksek bel, normal bel, geniş paça, cigarette kesim ve birçok farklı model pantolonu içerikte bulabilirsiniz.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

''Bu içerik 16.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. DeFacto Kadın Straight Fit Yüksek Bel Geniş Paça Cepli Pantolon

1. DeFacto Kadın Straight Fit Yüksek Bel Geniş Paça Cepli Pantolon

Geniş paça ve yüksek bel tasarımı sayesinde rahat bir fit görünüm sunan bu pantolon, basic tişörtlerden oversize gömleklere kadar birçok parçayla kolayca kombinlenebilir. Hem klasik hem spor ayakkabılarla tamamlanabilen bu stil sahibi pantolonun fiyatı sadece 338 TL.

Burada.

500 TL altı tüm pantolonlara buradan göz atabilirsiniz.

Amazon

2. DeFacto Kadın Cigarette Düz Paça Saten Pantolon

2. DeFacto Kadın Cigarette Düz Paça Saten Pantolon

DeFacto'nun rahat kesimi ve şık tasarımıyla öne çıkan pantolonu, fit bir görünüm ve trend bir stil sunuyor. Yüzde 63 pamuk, yüzde 2 elastan ve yüzde 35 polyester karışımı bu pantolon, Valentina cigarette kalıbıyla da dikkat çekiyor. Üstelik bu şık pantolonun fiyatı sadece 479,99 TL.

Burada.

Amazon

3. DeFacto Kadın Cepli Beli Lastikli Dokuma Pantolon

3. DeFacto Kadın Cepli Beli Lastikli Dokuma Pantolon

DeFacto'nun şık tasarımı ve trend modeliyle öne çıkan pantolonu, modaseverlerin beğenisine sunuluyor. %100 Viskoz kumaş içeriği, cepli yapısı ve dokuma kumaş detayıyla rahat ve şık bir kullanım sunan bu pantolon, normal bel yapısıyla da konforu ön planda tutuyor. Üstelik tüm bu özelliklere sahip olan bu şık pantolon, sadece 265,99 TL fiyat etiketiyle modaseverlerin beğenisine sunuluyor.

Burada.

500 TL altı tüm pantolonlara buradan göz atabilirsiniz.

Amazon

4. Bikelife - Yüksek Bel Straight Fit Kargo Pantolon

4. Bikelife - Yüksek Bel Straight Fit Kargo Pantolon

'Ne zamandır görüyordum en son indirime girince aldım. Kumaşı o kadar iyi ki çok memnun kaldım. Normalde 38 giyiyorum ama 38 belden bol geldi 2 santim kadar. Boyu çok iyi yumuşacık ve rahat aynı zamanda. İade etmeyip belini yaptıracağım boyum 1.72 pantolonlar hep kapri gibi oluyor bu öyle olmadı. Küçük bedenini alsam belki kısa kalabilirdi. Yine de kalıpları gayet güzel çok severek aldım.'

Uygun fiyatına rağmen harika kesimi ve yumuşak kumaşı ile kullanan herkesin gönlüne taht kuran pantolon sadece, 399 TL.

Burada.

Amazon

5. DeFacto Kadın Slouchy Keten Karışımlı Bilek Boy Pantolon

5. DeFacto Kadın Slouchy Keten Karışımlı Bilek Boy Pantolon

Yeni sezon Defacto'nun Slouchy Keten Karışımlı Bilek Boy Pantolonu ile tarzınıza taze bir soluk getirin. Kullanıcıların beğenisini kazanan bu pantolon, pamuk, viskon ve keten karışımından oluşuyor. Hem rahat hem şık bir seçenek olan bu pantolonu 399 TL'ye satın alabilirsiniz.

Burada.

500 TL altı tüm pantolonlara buradan göz atabilirsiniz.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. DeFacto Kadın Palazzo Yüksek Bel Geniş Paça Viskon Pantolon

6. DeFacto Kadın Palazzo Yüksek Bel Geniş Paça Viskon Pantolon

DeFacto'nun şık desenleri ile dikkat çeken kadın pantolonu, hem trend bir görünüm sağlıyor hem de rahat hareket imkanı sunuyor. Viskon malzemeden üretilmiş olan bu pantolon, palazzo kesimi ile modern bir hava katıyor. Fiyatı ise oldukça uygun, sadece 332 TL.

Burada.

500 TL altı tüm pantolonlara buradan göz atabilirsiniz.

Amazon

7. Koton Normal Bel Cep Detaylı Geniş Paça Pantolon

7. Koton Normal Bel Cep Detaylı Geniş Paça Pantolon

Düğme detayı ile kendisinden kemeri varmış gibi görünen pantolonu polyester kumaşı ile ilkbahar ve yaz aylarına uygun. Koton marka pantolonun fiyatı da sadece 487,99 TL.

Burada.

500 TL altı tüm pantolonlara buradan göz atabilirsiniz.

Amazon

8. DeFacto Kadın Geniş Paça Beyaz Pantolon

8. DeFacto Kadın Geniş Paça Beyaz Pantolon

DeFacto'nun kadın geniş paça beyaz pantolonu, şık ve sade tasarımıyla dikkat çekiyor. Konforlu ve trend bir görünüm sunan bu pantolon, geniş paça kesimi ve crop boyu sayesinde kolayca fit bir görünüm sağlıyor. Fiyatı ise sadece 371 TL olan bu pantolon, crop tişört, sweatshirt, askılı bluz ya da gömleklerle kombin yapabileceğiniz zamansız bir parça.

Burada.

500 TL altı tüm pantolonlara buradan göz atabilirsiniz.

Amazon

9. DeFacto Kadın Jogger Viskon Bilek Boy Pantolon

9. DeFacto Kadın Jogger Viskon Bilek Boy Pantolon

DeFacto'nun yeni koleksiyonu, günlük kullanım için ideal olan bir jogger pantolonu sizlerle buluşturuyor.  %100 viskon kumaştan üretilen bu bilek boy pantolon, hem konforlu hem de şık bir seçenek sunuyor. Üstelik bu ürünü sadece 265,99 TL'ye satın alabilirsiniz.

Burada.

Amazon

10. Miss İpekyol Dokulu Pantolon

10. Miss İpekyol Dokulu Pantolon

İpekyol markasına ait Miss İpekyol'un son dönemin trendine uygun bu pantolonunu görmüş müydünüz? Tiril tiril kumaşı ile tüm yaz severek giyebileceğiniz pantolon, düz kalıba sahip, siyah rengi ile de basic tişörtler, sweatshirtler ve gömlekler ile kombinlenmeye uygun. Üstelik sadece 399 TL.

Burada.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. DeFacto Kadın Traditional Desenli Yüksek Bel Geniş Paça Cepli Viskon Pantolon

11. DeFacto Kadın Traditional Desenli Yüksek Bel Geniş Paça Cepli Viskon Pantolon

Trend modeli ve tiril tiril viskoz kumaşı ile yaz günlerinde severek kullanacağınıza inandığımız DeFacto pantolon, yüksek bel kesime sahip, geniş paçasıyla oldukça rahat. Fiyatı daha sadece 206 TL.

Burada.

Amazon

12. DeFacto Kadın Regular Fit Esnek Belli Geniş Pantolon

12. DeFacto Kadın Regular Fit Esnek Belli Geniş Pantolon

Rahat ve şık kombinlerin vazgeçilmezi olan regular fit esnek belli geniş pantolon, bu sezonun trendleri arasında yerini aldı. Bu yılın modasına damga vuran nervür detaylarına sahip olan bu pantolon, esnek beli ile kullanıcılarına konfor sunuyor. 314 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan esnek belli pantolon, rahatlığı ve şıklığı bir arada arayanların tercihi oluyor.

Burada.

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın