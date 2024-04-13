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Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım. 🫶🏻
Bu içerik 06.04.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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11 Nisan 2024 A101 İnternete Özel Aldın Aldın kataloğundaki tencere setleri, beyaz ev eşyaları ve küçük ev eşyaları bu hafta en çok ilgi gören ürünlerden biriydi.
11 Nisan 2024 tarihli A101'in İnternete Özel Aldın Aldın kataloğundaki ürünlerin arasında dikkat çekenlerden biri de Roborock S7 Max Ultra oldu. Özellikleri ve kullanıcı yorumları bu içerikte paylaştık.
9-12 Nisan 2024 tarihli Bim Aktüel kataloğunda en çok dikkat çeken ürün, Creality K1 3 boyutlu yazıcıydı. Bim Aktüel kataloğunun tamamını aşağıdaki içerikte paylaşmıştık.
Bade Naturals'de 4 Al 3 Öde kampanyası başladı!
Yaz mevsimi yaklaşırken, Superga, New Balance, Puma, Adidas gibi markaların her kombine uyabilecek spor ayakkabısı modellerini aşağıda derledik.
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Temiz beslenmeye dikkat edenlerin kaçırmaması gereken indirim!
Lava ürünlerindeki kaçırılmayacak indirimden bahsetmezsek olmaz...
Geçen hafta boyunca kendinden söz ettiren, herkesin sepetine attığı ürünleri de bu içerikte derledik. En çok satanları öğrenmek isteyenleri aşağıdaki içeriğe alalım!
13 Nisan 2024 tarihli, ŞOK Aktüel Ürünler kataloğundaki klimalar, Dyson dikey süpürge ve iPhone gibi ürünler uygun fiyatları ile dikkat çekti. Aşağıdaki içerikte tüm kataloğu bulabilirsiniz.
Jack&Jones kalitesini seven beyler buraya! Jack&Jones ürünlerindeki %10'a varan indirimi kaçırmayın!
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Süpermarket ürünlerinde indirim başladı! %25'e varan indirimi kaçırmamanız için aşağıya bırakıyoruz.
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