Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
ŞOK'a Klima ve PlayStation 5 Geliyor! 13 Nisan 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Klima ve PlayStation 5 Geliyor! 13 Nisan 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
10.04.2024 - 13:43

ŞOK 13 Nisan 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 13 Nisan 2024 - 16 Nisan 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Chantale Sabahlık 279 TL

Chantale Sabahlık 279 TL

  • Fitilli Yüksek Bel Tayt 99,95 TL 

  • Spor Tayt 79,95 TL 

  • Slzanger Kadın / Erkek Ribanalı Eşofman Altı 299 TL 

  • Kadın Pijama Takımı 229 TL

  • Esem Kız / Erkek Çocuk Işıklı Terlik 229 TL 

  • Kadın / Erkek Tek Bant Terlik 99,95 TL 

  • Kadın / Erkek Çift Toka Terlik 99,95 TL 

  • 2'li Erkek Çorap 29,95 TL 

  • 2'li Kadın Çizgili Çorap 39,95 TL 

  • 3'lü Desenli Kadın Çorap 59,95 TL 

  • 3'lü Kadın / Erkek Patik Çorap 34,95 TL 

  • Kum Boyama Seti 99,95 TL

  • Gokidy Mini Sürpriz Yumurta 24,95 TL 

  • Dönüşen Robot Arabalar 79,95 TL 

  • Sök-Tak İş Makineleri 59,95 TL 

  • Minii Kepçeli Traktör / Mini Kamyon 49,95 TL 

  • Hamburger ve Tatlı Tepsisi 69,95 TL 

  • Aksesuarlı Bebek Pet 99,95 TL  

  • Aksesuarlı Köpek Bakım Seti 59,95 TL

Nero & Violet Siyah Masa Seti 3.999 TL

Nero & Violet Siyah Masa Seti 3.999 TL

  • Toronto Köşe Takımı 7.599 TL

  • Avrupa & Miray Siyah Masa Takımı 3.699 TL

  • Rustik % Miray Beyaz Masa Seti 2.999 TL

  • Floransa Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL

  • Mina Sepetli Banyo Dolabı 2.199 TL

  • Nirvana Ayakkabılık 1.799 TL

  • Pietra Tv Ünitesi 2.299 TL

  • Atlas Çok Amaçlı Dolap 2.299 TL

Mobilyada yer alan indirimlere göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

iPhone 13 128 GB Midnight Cep Telefonu 37.999 TL

iPhone 13 128 GB Midnight Cep Telefonu 37.999 TL

  • Dyson V11 Absolute Extra Dikey Şarjlı Süpürge 21.899 TL

  • Samsung Windfree Premium 12000 BTU Klima 29.999 TL

  • Samsung Premium Plus 18000 BTU Klima 39.999 TL

  • Samsung Galaxy S23 Cep Telefonu 30.699 TL

  • Sony PS5 Slim 1 TB CD'li OYun Konsolu + Çift Kol 24.999 TL

  • Sony PS5 Slim 1 TB Digital Console 21.499 TL

  • Tefal Easy Fry Grill Deluxe Yağsız Fritöz 5.299 TL

En çok tercih edilen klimalara göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Tefal Easy Fry & Grill Precision+ Yağsız Fritöz Airfryer daha uygun fiyata burada.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?