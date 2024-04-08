ŞOK'a Kamp ve Piknik Ürünleri Geliyor! 10 Nisan 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK'a Kamp ve Piknik Ürünleri Geliyor! 10 Nisan 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 10 Nisan 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 10 Nisan 2024 - 16 Nisan 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”
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Haftanın indirimleri;
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Kristal Sürahi Seti 69,95 TL
XL Kamp Sandalyesi 549 TL
Wiami Airfryer 10,5 Litre Buharlı Hava Fritözü 4.299 TL
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Ofis Bazaar Luva Dolap 3.599 TL
Oyuncak Dolabı 1.249 TL
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