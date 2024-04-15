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Her Seyahatinizde Mutlaka Yanınızda Olması Gereken Kozmetik Eşyalar ve Kişisel Bakım Ürünleri

etiket Her Seyahatinizde Mutlaka Yanınızda Olması Gereken Kozmetik Eşyalar ve Kişisel Bakım Ürünleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
15.04.2024 - 19:49

Seyahate çıkarken, makyaj malzemelerinden hangisini yanınızda götüreceğinizi bilemediğiniz için aralarından seçip eliyor musunuz? Öyleyse bu içerik sizin için! Birden fazla alanda kullanımlı, pratikliği ile öne çıkan makyaj malzemeleri ve depolama problemlerinize çözüm olacak depolama ürünleri içerikte.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 15.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Flormar - Kremsi Dokulu Brow Up Highlighter Pencil Aydınlatıcı Kalem

1. Flormar - Kremsi Dokulu Brow Up Highlighter Pencil Aydınlatıcı Kalem

İster kaşınızın altına, ister şakaklarınıza, ister burnunuza kullanarak tek taşla birden çok kuş vurmanızı sağlayacak ürün, seyahat çantasında her şeye yer ayırmak istemeyen ve depolama alanı kısıtlı olanlar için idealdir. 

Burada bulabilirsiniz.

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2. Zunhai 4'ü 1 Arada Kadın Portatif Su Geçirmez Kozmetik Çanta

2. Zunhai 4'ü 1 Arada Kadın Portatif Su Geçirmez Kozmetik Çanta

Bölünebilir gözleri ile birçok makyaj malzemenizi ve kozmetik ürününüzü tek seferde, yer kaplamadan bavulunuza kaldırmanızı sağlayacak olan makyaj çantası, kullanan herkesten tam not almış.

Burada bulabilirsiniz.

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3. Maybelline New York Instant Perfector Glow 4 Etki 1 Arada Fondöten

3. Maybelline New York Instant Perfector Glow 4 Etki 1 Arada Fondöten

4'ü bir arada etkisi ile, cildinizi hem aydınlatır, hem ışıltılı bir makyaj bazı görevi görür, bb krem örtücülüğü ile cilt kusurlarınızı kapatır. Seyahat çantasına tek bir ten ürünü atıp, cildinizin her sorunu ile ayrı ayrı ilgilensin ve makyajınızı kusursuz hale getirsin istiyorsanız, aradığınız ürün burada.

Hepsiburada

4. Pastel Lip To Cheek Tint Carmen

4. Pastel Lip To Cheek Tint Carmen

Yine birden fazla kullanım sunan bir ürün ile karşınızdayız. Pastel Lip to Cheek ürününün Carmen rengi, kalıcılığı, pratikliği, ciltle kolay bütünleşmesi ile kullananların kalbini fethetmiş. Hem dudağınıza hem de yanaklarınıza sürerek bavulunuzda yer kazanabileceğiniz pratik bir ürün arayışındaysanız, Pastel Vip to Cheek size göre.

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

5. KikoMilano Kiko Makyaj Fırçası - Travel Brush Set

5. KikoMilano Kiko Makyaj Fırçası - Travel Brush Set

2 mono ve 3 iki uçlu fırçası ile makyajınızın her detayı için yeterli bir set. İçinde fondöten fırçasından, kaş fırçasına her şeyi bulabilirsiniz. Seyahatte ve çantaya atıp çıkmanız gereken durumlarda hayat kurtarıcı olabilir.

Burada bulabilirsiniz.

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6. Kaya Shopp Seyahat Tipi Saç Düzleştirici

6. Kaya Shopp Seyahat Tipi Saç Düzleştirici

Küçük boyutu ile seyahatler için mantıklı bir seçim olacağını düşündüğümüz düzleştirici, 200 dereceye kadar ısınabiliyor. Saçlarınızı seyahatte kolaylıkla şekillendirmenizi sağlayacak olan düzleştiricinin fiyatı da oldukça uygun.

Burada bulabilirsiniz.

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7. Tangle Teezer Compact Styler Pink Holographic Saç Fırçası

7. Tangle Teezer Compact Styler Pink Holographic Saç Fırçası

Pratik koruma kapağıyla her yere taşınabilir ve her saç tipi için mükemmel sonuçlar sunar. Uzun dişler saçlarınızı açarken kısa dişler parlak ve elektriklenmeyen saçlarınıza hayat verir.

Burada bulabilirsiniz.

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8. ibrush - Oral B Uyumlu Şarjlı Diş Fırçası Yedek Başlığı Koruma Kabı

8. ibrush - Oral B Uyumlu Şarjlı Diş Fırçası Yedek Başlığı Koruma Kabı

Özel kutusunda gönderilecek olan bu şarjlı diş fırçası, Io, Sonic, Pulsonic ve Genius serisi dışındaki tüm modellerle uyumlu. Sararma, koku veya renk atması yapmaz, yüksek kaliteli ürün, seyahate çıkarken diş fırçalarını nereye koyacağını bilmeyenlerin imdadına koşuyor.

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

9. Batiste Fresh Kuru Şampuan - Fresh 200 mL

9. Batiste Fresh Kuru Şampuan - Fresh 200 mL

Seyahatte duş ve banyo gibi ihtiyaçlarınızı çok sık giderme imkanınız yoksa, kuru şampuanlar ile bu sorunu çözebilirsiniz. Saçınıza sıktığınız anda hacim kazandırıp saçtaki yağı yok eden kuru şampuan burada.

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10. Krijen Hindistan Cevizi & Portakal Kabuğu Katı Şampuan 100 Gr

10. Krijen Hindistan Cevizi & Portakal Kabuğu Katı Şampuan 100 Gr

Katı şampuanlar, seyahat ederken uçuş sıvı kısıtlamalarını aşmanın mükemmel bir yolu. Hindistan cevizi yağı, portakal kabuğu uçucu yağı ve curcumin gibi doğal içeriklerle zenginleştirilmiş bu şampuan, saçlarına dolgunluk ve nem kazandırırken, saç derisini de besler ve elastikiyetini arttırır. Bu ve besleyici formül, sık seyahat edenler için ideal bir tercih olan şampuan burada.

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11. TAYMADA Makyaj ve Yüz Temizleyici

11. TAYMADA Makyaj ve Yüz Temizleyici

Seyahat sırasında makyaj çıkartmak için ihtiyaç duyduğunuz ürünlere yer kalmadıysa, sadece suyla makyaj çıkarma konforuyla tanışma vaktiniz gelmiş demektir. 

Burada bulabilirsiniz.

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