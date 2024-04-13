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Okuduğun Bölüme Göre Yapman Gereken Kombini Söylüyoruz!

etiket Okuduğun Bölüme Göre Yapman Gereken Kombini Söylüyoruz!

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
13.04.2024 - 13:02

Öğrencilerin en sevdiği kombinlerle karşınızdayız: Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mimarlık ve Mühendislik öğrencileri için özenle seçilmiş en çarpıcı kombinlerle dolu bir koleksiyon hazırladık. Farklı tarzlara ve zevklere hitap eden bu eşsiz kombinlerle stilinizi bir üst seviyeye taşıyın. İçeriğin devamında bu muhteşem üniversite kombinlerini keşfetmeniz için sizi bekliyoruz.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 10.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Eğitim Bilimleri Fakültesi - Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Eğitim Bilimleri Fakültesi - Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Kombindeki hırkanın benzerini ve diğer parçaların hepsini burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

Sınıf öğretmenliği okuyanlar bu kombin hakkında ne düşünüyor?

Siyasal Bilgiler Fakültesi - İşletme Bölümü

Siyasal Bilgiler Fakültesi - İşletme Bölümü

Kombindeki çantanın benzerini, diğer parçaların hepsini burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

İşletme öğrencisi olsaydınız siz bu kombini tercih eder miydiniz?

İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Kombindeki kazağın benzer modelini ve diğer parçaların hepsini burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada
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İlahiyat öğrencileri bu kombin hakkında ne düşünüyor?

Spor Bilimleri Fakültesi - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Bilimleri Fakültesi - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Kombindeki parçaların hepsini burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

Sizce bu kombin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu için uygun bir kombin mi?

Fen Edebiyat Fakültesi - Psikoloji Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi - Psikoloji Bölümü

Kombindeki parçaların hepsini burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

Bu kombin hakkında ne düşünüyorsunuz?

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Veteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi

Kombindeki çantanın benzer modellerini ve diğer parçaların hepsini burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

Sizce bu kombin veteriner hekimler için uygun mu?

Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği

Kombindeki parçaların hepsini burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

Bilgisayar Mühendisliği okuyor olsaydınız, bu kombin ile okula gider miydiniz?

Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Kombindeki kabanın ve pantolonun benzerini, diğer parçaların hepsini burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

Hukuk fakültesi öğrencileri bu kombin hakkında ne düşünüyor?

Güzel Sanatlar Fakültesi - Resim Bölümü

Güzel Sanatlar Fakültesi - Resim Bölümü

Kombindeki parçaların hepsini burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

Güzel Sanatlar Fakültesi için uygun bir kombin mi?

Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi - Mimarlık

Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi - Mimarlık

Kombindeki parçaların hepsini burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

Mimarlık öğrencileri bu kombini beğendi mi?

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