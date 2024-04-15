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Havaların Isınmasıyla Kendini Dışarı Atan Çocuklarınızın Gelişimini Destekleyecek İndirimli Oyuncaklar

etiket Havaların Isınmasıyla Kendini Dışarı Atan Çocuklarınızın Gelişimini Destekleyecek İndirimli Oyuncaklar

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
15.04.2024 - 21:04

Çocukların eğlencesine ve gelişimine katkı sağlayan dış mekan, bahçe, deniz ve plaj oyuncakları, cazip indirimlerle sizleri bekliyor. Onların hayal dünyasını genişletecek, fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştirecek bu oyuncaklar, çocukların enerjilerini doğru yönde kullanmalarına yardımcı olacak. Hem kaliteli hem de eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacak bu oyuncaklar, çocukların sosyal becerilerini de artıracak. Bu fırsatı kaçırmayın, çocuklarınızın mutluluğuna mutluluk katın.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 15.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Çocuklarınız için ailecek keyif alabileceğiniz, ışıltılı bir bowling setiyle hedef alın ve skor yapın.

1. Çocuklarınız için ailecek keyif alabileceğiniz, ışıltılı bir bowling setiyle hedef alın ve skor yapın.

Altı adet dubayı yerleştirin, bowling topunu elinize alın ve atışınızı yapın. Bu oyun, çocukların el becerilerini, denge yeteneklerini ve el-göz koordinasyonunu geliştirir. Set, bir adet ışıklı bowling topu ve taşıma çantasıyla birlikte gelir. Ürünün boyutları 25x25x25 cm. Top yuvarlandıkça ışık saçar ve dubalar, rengarenk zıplayan toplarla doludur.

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2. Dolu İlk Oyun Evim, çocuklarınıza eğlenceli ve öğretici bir oyun alanı sunacak.

2. Dolu İlk Oyun Evim, çocuklarınıza eğlenceli ve öğretici bir oyun alanı sunacak.

Çocuklarınızın hem iç hem de dış mekanda kullanabileceği Dolu İlk Oyun Evim, kolay kurulumuyla ebeveynlerin yüzünü güldürüyor. 24 ay ve üzeri çocuklar için ideal olan bu oyun evi, çocukların drama yeteneklerini ve bedensel gelişimlerini destekleyici bir yapıya sahip. Ürünün ölçüleri ise 132 X 104 X 104 cm. 

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3. Çocuğunuzla birlikte hem eğlenin, hem eğlendirin, hem de onun fiziksel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunun.

3. Çocuğunuzla birlikte hem eğlenin, hem eğlendirin, hem de onun fiziksel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunun.

Beraber egzersiz yaparak, keyifli anılar biriktirin ve çocuğunuzun el-göz koordinasyonunu geliştirin. Çocuğunuzun reflekslerini ve çevikliğini artırma konusunda yardımcı olan bu ürün, büyük ve küçük kas gruplarını çalıştırmak için oyunlar oynayın ve çocuğunuzun konsantrasyon seviyesini yüksek tutun. Oyun sonunda, kutunun içindeki Araliko madalyası ile çocuğunuzun başarı hissini kutlayın. Bu deneyim, hem sizin hem de çocuğunuzun hayatına eğlence ve öğrenme dolu anılar katacaktır.

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4. 3070 Dolu Su ve Kum Aktivite Masası, çocuklarınıza iç ve dış mekanlarda çeşitli etkinlikler yapabilme fırsatı sunan çok yönlü bir oyun aracı.

4. 3070 Dolu Su ve Kum Aktivite Masası, çocuklarınıza iç ve dış mekanlarda çeşitli etkinlikler yapabilme fırsatı sunan çok yönlü bir oyun aracı.

Yazın su oyunları oynamak için mükemmel bir seçenek olan bu ürün, aynı zamanda kum oyunları için de en uygunu. Çeşitli kullanım seçenekleri sunan bu aktivite masası, çocuklarınızın ödevlerini yapabileceği bir çalışma masası olarak da kullanılabilir. Ürünün boyutları 77 x 98 x 98 cm olup, 2 yaş ve üzeri çocuklar için idealdir. 

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5. Nerf Super Soaker Torrent su tabancası ile bahçe oyunlarına yeni bir soluk getirin.

5. Nerf Super Soaker Torrent su tabancası ile bahçe oyunlarına yeni bir soluk getirin.

Kullanımı oldukça basit; su tabancasının önünü suya batırıp kolunu çekerek tankı doldurun ve ardından kolunu iterek suyu püskürtün. İdeal boyutları ve kolay kullanımı ile Nerf Super Soaker Torrent, çocuklar, gençler ve yetişkinler için mükemmel bir dış mekan oyun aracı. 236 mililitre su kapasitesi ile uzun süreli eğlencelere hazır olun. 

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6. Çocukların kumla oynamasını ve eğlenmesini sağlayan bir oyuncakla devam edelim.

6. Çocukların kumla oynamasını ve eğlenmesini sağlayan bir oyuncakla devam edelim.

Bu set, çocukların güvenli bir şekilde oynayabileceği bir kova, bir kale kalıbı, bir tırmık ve bir kürek içeriyor. Bu set, çocukların yaratıcılıklarını ve el becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur ve motor becerilerinin gelişimini destekler. Bu oyuncak seti ile çocuklarınızla birlikte oynayarak onlara yeni şeyler öğretebilir ve eğlenebilirsiniz. 

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7. Bu oyuncak, çocukların eğlenirken öğrenmelerine yardımcı olur ve onlara unutulmaz anılar bırakır.

7. Bu oyuncak, çocukların eğlenirken öğrenmelerine yardımcı olur ve onlara unutulmaz anılar bırakır.

Pembe renkteki Pilli Köpük Tabancası, çocukların hem eğlencesini hem de gelişimini destekleyen bir oyuncak. Bahçede, plajda ya da herhangi bir dış mekanda kullanılabilecek bu oyuncak, çocuğunuzun keyifli zaman geçirmesine yardımcı olacak. Bu oyuncak, çocukların motor becerilerini ve el-göz koordinasyonunu geliştirebilir.

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8. Su kaydırağı ile çocuklarınızın oyun saatleri daha keyifli hale gelecek.

8. Su kaydırağı ile çocuklarınızın oyun saatleri daha keyifli hale gelecek.

Su bağlantısı sayesinde hem iç hem de dış mekanlarda kullanabileceğiniz bu oyuncak, çocukların motor kas gelişimine ve sosyal becerilerinin artmasına yardımcı olur. 36 ay ve üzeri çocuklar için ideal olan bu dayanıklı ve kullanışlı oyuncak, 114x189x85 cm ölçülerinde. Kaydırağın uzunluğu ise 145 cm. Bu eğlenceli ve eğitici oyuncak, çocuklarınıza unutulmaz anılar yaşatacak.

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9. Unicorn, 2 yaş ve üzeri çocukların hayal dünyalarını genişletecek bir oyuncak.

9. Unicorn, 2 yaş ve üzeri çocukların hayal dünyalarını genişletecek bir oyuncak.

Ölçüleri 50 X 34 X 70 cm olan bu ürün, çocukların fiziksel becerilerini geliştirmek için ideal. Üstelik iki farklı şekilde kullanılabilme özelliği ile öne çıkıyor. Sallanan at şeklinde kullanıldığında çocukların denge becerilerini geliştirirken, altındaki aparat çıkartıldığında tekerlekleri ile sürülebilir hale geliyor. Bu sayede çocuklar hem eğleniyor hem de motor becerilerini gelişiyor. 

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10. İster evde ister bahçede çocuğunuza oyun alanı yaratın.

10. İster evde ister bahçede çocuğunuza oyun alanı yaratın.

Pilsan'ın 12 ay ve üzeri çocuklar için tasarladığı, katlanabilir top havuzu, 200 adet 60 mm çapında topuyla çocukların oyun zamanını renklendiriyor. Sibopsuz dizaynı ve sağlam, hafif, esnek materyal yapısıyla dikkat çeken bu ürün, kullanılmadığı zamanlarda kolayca katlanıp kutuya konulabiliyor ve böylece fazla yer kaplamıyor. Şık görünümü ve ergonomik tasarımıyla çocukların beğenisini kazanan top havuzu, kanserojen madde içermeyen, çocuk sağlığına uygun hammadde kullanılarak üretilmiş.

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11. Nerf N-Strike Elite Disruptor, çocukların hız ve strateji gerektiren görevlere hazırlanmalarını sağlar.

11. Nerf N-Strike Elite Disruptor, çocukların hız ve strateji gerektiren görevlere hazırlanmalarını sağlar.

Bu özel silahın dönen namlusu, altı dartlık bir kapasiteye sahip. Dartlar, tercihe bağlı olarak ya tek tek ya da hızlı atış özelliği sayesinde ardı ardına fırlatılabilir. Disruptor, özellikle etkileyici bir atış mesafesine sahip olup, 27 metreye kadar hedeflere ulaşabilir. 

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12. Spor yapmayı sevdirerek çocukları basketbol oynamaya teşvik edecek.

12. Spor yapmayı sevdirerek çocukları basketbol oynamaya teşvik edecek.

Pilsan'ın 3-12 yaş arası çocuklar için tasarladığı Ayaklı Basketbol Seti, hem eğlenceli hem de öğretici bir oyuncak. Dış mekanlarda kullanım kolaylığı sağlayan bu set, alt tablasına kum doldurularak ağırlığı arttırılabilir. Baharın gelmesiyle bahçeye koşan çocuklarınızın mutluluğuna mutluluk katacak bir ürün.

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13. Wellgro Bubble Pops'ın top havuzları, bebeğinizin hem eğlenceli vakit geçirmesini sağlar hem de ince ve kaba motor becerilerinin gelişimine katkıda bulunur.

13. Wellgro Bubble Pops'ın top havuzları, bebeğinizin hem eğlenceli vakit geçirmesini sağlar hem de ince ve kaba motor becerilerinin gelişimine katkıda bulunur.

Toplar, toksik olmayan ve azo boyar madde içermeyen plastikten üretilmiş olup, CE sertifikasına sahip. Çocuklar için güvenli ve kokusuz olan bu toplar, %95 pamuk ve %5 elastan kumaşla kaplı bir top havuzunda yer alır. Bu havuzun fermuarlı kılıfı, kolayca çıkarılıp çamaşır makinesinde yıkanabilir. Top havuzunun içerisindeki yumuşak sünger, çocuğunuzun rahat ve güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlar. Desteksiz oturabilen çocuklar için uygun olan bu top havuzunda, çocukların sürekli bir yetişkin gözetiminde olması gerekmektedir.

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