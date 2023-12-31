Gülmekten Karnınız Ağrıyacak: Yılbaşı Akşamı İçin Sizi Kahkahalara Boğacak En Komik Filmler

IMDb: 6.3

Özet: Noelle Kringle, Noel ruhu ve tatil eğlencesiyle dolu sevimli bir kızdır. Ancak Noel Baba’lığı babasından devralacak olan sevgili kardeşi Nick gibi, o da Noel için “önemli” bir şey yapmak ister. Noel Baba olma süresince Nick tüm bu baskılara dayanamaz ve zencefilli kurabiye gibi parçalanmaya başlar. Noelle’nin de tavsiyesiyle uzaklara tatile kaçan Nick’ten bir daha haber alınamaz. Oluşan bu durum sonucunda verilen kararları beğenmeyen Noelle hem kardeşini bulup kurtarmalı hem de Noel’i kurtarmalıdır. Noel Baba’nın yokluğunda bakalım çocuklar hediyelerini alabilecek mi?

Oyuncular: Anna Kendrick, Shirley MacLaine, Bill Hader

Yönetmen: Marc Lawrence