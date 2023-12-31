Gülmekten Karnınız Ağrıyacak: Yılbaşı Akşamı İçin Sizi Kahkahalara Boğacak En Komik Filmler
Gülmekten Karnınız Ağrıyacak: Yılbaşı Akşamı İçin Sizi Kahkahalara Boğacak En Komik Filmler
Yeni yıla girerken mükemmel bir yılbaşı akşamı için en komik filmleri sizin için seçtik. Bu filmler hem içinizi ısıtacak hem de sizi kahkahalardan kırıp geçirecek. Yılbaşı gecenizi bu eğlenceli filmlerle renklendirmenizi şiddetle tavsiye ederiz çünkü her biri kendi içinde birer komedi harikası. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Christmas with the Kranks, 2004
19. Bad Moms Christmas, 2017
18. Four Christmases, 2008
17. The Princess Switch, 2018
16. Holidate, 2020
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15. Almost Christmas, 2016
14. How The Grinch Stole Christmas, 2000
13. Noelle, 2019
12. Get Santa, 2014
11. The Night Before, 2015
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10. The Santa Clause, 1994
9. Miracle on 34th Street, 1994
8. The Holiday, 2006
7. Elf, 2003
6. Arthur Christmas, 2011
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5. Bad Santa, 2003
4. Love Actually, 2003
3. Home Alone, 1990
2. The Muppet Christmas Carol, 1992
1. A Christmas Story, 1983
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