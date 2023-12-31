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Gülmekten Karnınız Ağrıyacak: Yılbaşı Akşamı İçin Sizi Kahkahalara Boğacak En Komik Filmler

Gülmekten Karnınız Ağrıyacak: Yılbaşı Akşamı İçin Sizi Kahkahalara Boğacak En Komik Filmler

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 20:01

Yeni yıla girerken mükemmel bir yılbaşı akşamı için en komik filmleri sizin için seçtik. Bu filmler hem içinizi ısıtacak hem de sizi kahkahalardan kırıp geçirecek. Yılbaşı gecenizi bu eğlenceli filmlerle renklendirmenizi şiddetle tavsiye ederiz çünkü her biri kendi içinde birer komedi harikası. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Christmas with the Kranks, 2004

20. Christmas with the Kranks, 2004

IMDb: 5.5 

Özet: Biricik kızları Blair yuvadan ayrıldığında, Luther ve Nora noelde yaşayacakları hüzünden ve tatilden kaçmak için bir gemide yer ayırtırlar. Noel'de evlerinde olmayacakları için, yıllardır süregelmiş noel geleneklerini yapmamaları ve boykot etme kararları bütün çevrelerinde olay yaratır. Blair, noel gecesi yeni nişanlısını tanıştırmak için sürpriz yapacağını söylediğinde, krank çiftinin tüm planları altüst olur, tüm komşularını çağırmak ve gelmiş geçmiş en büyük kutlamayı gerçekleştirmek için bir mucizeye ihtiyaçları vardır. 

Oyuncular: Tim Allen, Jamie Lee Curtis, Dan Aykroyd 

Yönetmen: Joe Roth

19. Bad Moms Christmas, 2017

19. Bad Moms Christmas, 2017

IMDb: 5.6 

Özet: Mükemmel annelik olgusuna karşı çıkarak, onlardan beklenen sorumluluk ve istekleri karşılamayan üç anne, kendi aileleri için güzel bir Noel düzenlemeye karar veririler. Aynı zamanda kendi annelerini de ağırlamak zorundadırlar. Güzel bir Noel geçirmek için uğraşan bu üç kadın, bu tatili özel bir hale getirecek ve anneleriyle de daha yakın olmayı başaracaklardır. 

Oyuncular: Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn 

Yönetmenler: Jon Lucas, Scott Moore

18. Four Christmases, 2008

18. Four Christmases, 2008

IMDb: 5.7  

Özet: Hiç kimsenin, Brad ve Kate kadar tatilleri sevmesi mümkün değildir. Tanıştıkları günden beri her aralık ayının 25'inde, bu mutlu çift çılgın aileleriyle olmaktansa güneşli egzotik tatil mekanlarında keyif yapmaya koşarlar. Havuz kenarında margaritalarını yudumlayarak tatilin tadını çıkarmaktan hoşlanan bu çift, her tatil döneminde, her biri kendi ayrı hayatını yaşayan dört çılgın aile ferdiyle birlikte olmak zorunda kalmadıkları için ne kadar şanslı olduklarını düşünürler.  

Oyuncular: Reese Witherspoon, Vince Vaughn, Mary Steenburgen  

Yönetmen: Seth Gordon

17. The Princess Switch, 2018

17. The Princess Switch, 2018

IMDb: 6.1 

Özet: Chicago’da pastacılık yapan Stacy, Noel’den bir hafta önce kendisine tıpatıp benzeyen güzeller güzeli Montenaro Düşesi Margaret ile karşılaşır ve ikili birkaç günlüğüne birbirlerinin yerine geçmeye karar verir. Bu küçük değişim sırasında Margaret Stacy’nin yakışıklı iş arkadaşına, Stacy ise Margaret’ın nişanlısı olan Prens’e aşık olur.

Oyuncular: Vanessa Hudgens, Sam Palladio, Nick Sagar 

Yönetmen: Mike Rohl

16. Holidate, 2020

16. Holidate, 2020

IMDb: 6.1  

Özet: “Holidate”, bayram günlerinden nefret eden Sloane ve Jackson’ın hikayesini anlatıyor. Yalnız oldukları için bayram günlerinde aileleri tarafından yargılanan ikili, hoşlarına gitmeyen garip randevularla boğuşmaktadır. Birbirleriyle tanıştıktan sonra akıllarına dahiyane bir fikir gelir. Bir yıl boyunca tüm bayram tatillerinde birbirleriyle sevgiliymiş gibi rol yapmaya karar verirler.

Oyuncular: Emma Roberts, Luke Bracey, Kristin Chenoweth  

Yönetmen: John Whitesell

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15. Almost Christmas, 2016

15. Almost Christmas, 2016

IMDb: 6.1 

Özet: Walter, bir yıl önce karısını kaybeden emekli bir otomotiv mühendisidir. Şimdi tatil zamanı gelmiştir. Dört yetişkin çocuğunu ve ailenin geri kalanını geleneksel bir kutlama için evine davet eder. Zavallı Walter, kızları Rachel ve Cheryl ile oğulları Christian ve Evan'ın birlikte beş günlerini aynı çatı altında geçirmesinin gerçek bir Noel mucizesinin olacağının da farkındadır.

Oyuncular: Kimberly Elise, Omar Epps, Danny Glover 

Yönetmen: David E. Talbert

14. How The Grinch Stole Christmas, 2000

14. How The Grinch Stole Christmas, 2000

IMDb: 6.3  

Özet: Whoville kasabasında yaklaşan Noel heyecanıyla hazırlıklar sürmektedir. Kasaba halkı birbirine en güzel hediyeleri almak için koşuştururken kasabaya tepeden bakan Crumpit Dağı’nda bir mağarada yaşayan Grinç, her Noel döneminde tekrarlanan bu çılgınca koşuşturmadan rahatsız bir biçimde aşağıdaki insanlara Noel’i nasıl zehiredebileceğinin planlarını yapar.  

Oyuncular: Jim Carrey, Taylor Momsen, Kelley  

Yönetmen: Ron Howard

13. Noelle, 2019

13. Noelle, 2019

IMDb: 6.3 

Özet: Noelle Kringle, Noel ruhu ve tatil eğlencesiyle dolu sevimli bir kızdır. Ancak Noel Baba’lığı babasından devralacak olan sevgili kardeşi Nick gibi, o da Noel için “önemli” bir şey yapmak ister. Noel Baba olma süresince Nick tüm bu baskılara dayanamaz ve zencefilli kurabiye gibi parçalanmaya başlar. Noelle’nin de tavsiyesiyle uzaklara tatile kaçan Nick’ten bir daha haber alınamaz. Oluşan bu durum sonucunda verilen kararları beğenmeyen Noelle hem kardeşini bulup kurtarmalı hem de Noel’i kurtarmalıdır. Noel Baba’nın yokluğunda bakalım çocuklar hediyelerini alabilecek mi? 

Oyuncular: Anna Kendrick, Shirley MacLaine, Bill Hader 

Yönetmen: Marc Lawrence

12. Get Santa, 2014

12. Get Santa, 2014

IMDb: 6.3 

Özet: Noel Baba, büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Ren geyiklerinin Londra sokaklarında koşuşturmasına günler kala talihsiz bir kaza meydana gelir. 9 yaşında bir çocuk olan Tom, bahçedeki kulübede Noel Baba’yı görür. Yeni kızağını test eden Noel Baba, bu sırada bir kaza yapar. Polisler tarafından yakalanınca da kendisini parmaklıklar arasında bulur. Bunun üzerine Tom ve babası, Noel Baba’yı kurtarıp, Noel ruhunun yeniden yaşanmasını sağlamak için harekete geçer.

Oyuncular: Jim Broadbent, Rafe Spall, Kit Connor 

Yönetmen: Christopher Smith

11. The Night Before, 2015

11. The Night Before, 2015

IMDb: 6.4 

Özet: Filmde yılbaşı hazırlıkları için hazırlanan koskocaman bir ülke vardır. Ülkenin her yeri ayrı ışıklamalarla kaplanmıştır. Bir binada istediğinizi yapabileceğiniz her şey bulunmaktadır. Müzik üstüne okuyan iki arkadaş ayak piyanosunu görür ve ikisi birbirlerine bakarlar sonra da öyle bir güzel çalarlar ki. Bu sesler tüm ülkede yankılanmaktadır. Müziği güzel çaldıkları için ünlü olan bu iki arkadaşla her kes fotoğraf çektirmek ister. 

Oyuncular: Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen, Jillian Bell 

Yönetmen: Jonathan Levine

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10. The Santa Clause, 1994

10. The Santa Clause, 1994

IMDb: 6.6 

Özet: Bu elbiseyi giyen ve kızağa binen kişi önceki kimliğine dair tüm haklarını kaybeder ve kazayla veya doğal, Noel Baba olmanın tüm görevlerini ve sorumluluklarını kabul eder. Oyuncak satıcısı Scott Calvin kendini tatsız ve karmaşık bir durumun içinde bulduğunda Christmas'tan bir gece öncedir. Noel Baba çatıya düşer acilen Scott'ın onun yerine geçmesini emreder. Noel Baba kostümünü giymekle Scott bilmeden kırmızı yanaklı efsanenin bütün sorumluluğunu da kabul etmiş olur. 

Oyuncular: Tim Allen, Judge Reinhold, Wendy Crewson 

Yönetmen: John Pasquin

9. Miracle on 34th Street, 1994

9. Miracle on 34th Street, 1994

IMDb: 6.6 

Özet: Noel sırasında bir mağazada Noel Baba olarak çalışmaya başlayan Kriss Kringle adlı ak saçlı, ak sakallı, tonton bir dede, gerçek Noel Baba’nın ta kendisi olduğunu iddia etmektedir. Genç bir avukat bu iyi niyetli ihtiyarı mahkemede savunmaya ve onun gerçek Noel Baba olduğunu ispatlamaya karar verir. İnsanların inançlarında özgür olmaları gerektiğini vurgulayan filmin finalinde, Amerikan doları üzerinde yazılı olan “In God We Trust” cümlesi mahkemeye delil olarak sunulur. 

Oyuncular: Richard Attenborough, Elizabeth Perkins, Dylan McDermott 

Yönetmen: Les Mayfield

8. The Holiday, 2006

8. The Holiday, 2006

IMDb: 6.9    

Özet: Los Angeles'ta yaşayan Amanda ve İngiltere'de yaşayan Iris'in hayatlarını konu alan filmde ikili, internet üzerinden evlerini ve hayatlarını bir süreliğine değiştirmeye karar verir ve karşılıklı olarak evlerinde tatil yaparlar.   

Oyuncular: Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law    

Yönetmen: Nancy Meyers

7. Elf, 2003

7. Elf, 2003

IMDb: 7.1  

Özet: Buddy, Kuzey Kutbu’nda büyümüş ve bir elf olmuştur. Fakat boyu büyümeye başlayınca esasında bir insan olduğu ortaya çıkar. Ve Buddy tası tarağı toplayıp New York’a gelir. Amacı babasını bulmaktır. Kendi büyüdüğü dünyaya benzemeyen New York ona bir baba, yeni bir anne ve bir kardeş kazandır. Fakat bu insanların Noel’e inançları zayıftır ve Buddy en çok buna şaşırır.

Oyuncular: Will Ferrell, James Caan, Bob Newhart  

Yönetmen: Jon Favreau

6. Arthur Christmas, 2011

6. Arthur Christmas, 2011

IMDb: 7.1 

Özet: Film, her çocuğun kafasından geçen, “Noel Baba onca hediyeyi bir gecede nasıl dağıtıyor?” sorusuna cevap veriyor: “Noel Baba’nın, Kuzey Kutbu’nun altındaki operasyon merkezi sayesinde.” Dünya çocuklarından birine hediye gönderilmesi unutulunca, Noel Baba ailesinin en küçük üyesi Arthur, Noel sabahından önce son hediyeyi vermek için göreve çıkıyor... 

Oyuncular: James McAvoy, Jim Broadbent, Bill Nighy 

Yönetmenler: Sarah Smith, Barry Cook

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5. Bad Santa, 2003

5. Bad Santa, 2003

IMDb: 7.1 

Özet: Willie ve Marcus, yılbaşı tatilinde Noel Baba kılığına girerek bir alışveriş merkezinde soygun yapmayı planlar. Sempatik görünümleriyle insanları kolayca etkileyebilen ikilinin tüm planları, karşılarına çıkan 8 yaşındaki bir çocuk yüzünden altüst olur. 

Oyuncular: Billy Bob Thornton, Bernie Mac, Lauren Graham 

Yönetmen: Terry Zwigoff

4. Love Actually, 2003

4. Love Actually, 2003

IMDb: 7.6  

Özet: Dünyanın yönetim koltuğunda oturan otoriter başkanı ya da kitleleri büyüleyen bir rockstar olun aynı kapıya çıkacaktır: Aşktan kaçamazsınız! İşte, günümüz Londra’sında Noel’den iki ay önce yaşanan farklı olayları mercek altına alan 'Aşk Her Yerde' adlı bu filmde de aşkın yüceliği üzerine bir yapım.  

Oyuncular: Hugh Grant, Martine McCutcheon, Liam Neeson  

Yönetmen: Richard Curtis

3. Home Alone, 1990

3. Home Alone, 1990

IMDb: 7.7  

Özet: Ailesi noel tatiline gidince yanlışlıkla evde unutulan Kevin, evi yılbaşı için süslemekle meşguldür. Fakat Kevin evinin duvarlarını renkli şeritler ve püsküllü oyuncaklarla süslemez. İki hırsız Kevin'ın ailesinin yokluğundan yararlanarak eve girmeye çalışır. Kevin ise onları karşılamak için bubi tuzaklarından oluşan bir donanım hazırlamıştır.  

Oyuncular: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern  

Yönetmen: Chris Columbus

2. The Muppet Christmas Carol, 1992

2. The Muppet Christmas Carol, 1992

IMDb: 7.8  

Özet: Ebenezer Scrooge, Noel neşesini reddeden yaşlı ve cimri bir adamdır. Asistanı Bob'u tatil olduğu halde çalıştırmaktan geri durmaz. Üst üste cimrilikleri ve kalpsiz davranışları sonucu onu uzun bir gece beklemektedir. Geçmişin, şimdinin ve geleceğin Noel hayaletleri onu ziyaret edecektir.  

Oyuncular: Michael Caine, Dave Goelz, Steve Whitmire  

Yönetmen: Brian Henson

1. A Christmas Story, 1983

1. A Christmas Story, 1983

IMDb: 7.9  

Özet: Dokuz yaşındaki Ralphie, yılbaşı hediyesi olarak 200 atış kapasiteli havalı tüfeğin hayalini kurmaktadır. Ne yazık ki annesi gözüne zarar vereceğini söylerek bu hediyeye karşı çıkmakta, Ralphie de bu tüfeği elde etmenin yollarını aramaktadır.  

Oyuncular: Peter Billingsley, Melinda Dillon, Darren McGavin  

Yönetmen: Bob Clark

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