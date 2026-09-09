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Gözlüğe Veda Ettiren Göz Damlası ABD'de Satışa Çıktı

Gözlüğe Veda Ettiren Göz Damlası ABD'de Satışa Çıktı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 14:49
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Yaş ilerledikçe pek çok kişinin kitap, telefon ya da menü okurken kollarını uzatmaya başladığı bir gerçek. Presbiyopi, yani yaşa bağlı yakın görme kaybı, ABD'de tek başına 128 milyon yetişkini etkiliyor. LENZ Therapeutics adlı ilaç şirketinin geliştirdiği VIZZ adlı göz damlası, bu soruna gözlüksüz bir çözüm sunuyor. Geçtiğimiz yıl ABD İlaç ve Gıda Dairesi'nden (FDA) onay alan ürün, aseklidin adlı etken maddeyle göz bebeğini küçülterek bir tür 'iğne deliği etkisi' yaratıyor. Günde tek damla kullanılan ürünün etkisi 10 saate kadar sürüyor. 

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Yakın Görüşü Gözlüksüz Düzelten Damla Geliştirildi

Yakın Görüşü Gözlüksüz Düzelten Damla Geliştirildi

LENZ Therapeutics adlı ilaç şirketinin ürettiği VIZZ, aseklidin adlı etken maddeyi içeren bir oftalmik solüsyon. İlaç, göz bebeğini küçülterek fotoğrafçılıktaki 'iğne deliği' mantığıyla çalışıyor: pupil ne kadar küçülürse, yakın nesnelere odaklanma o kadar netleşiyor.

Günde tek damla olarak kullanılan VIZZ'in etkisi uygulamadan yaklaşık 30 dakika sonra başlıyor ve 10 saate kadar sürüyor. Bu da kullanıcıların gün boyu okuma gözlüğüne ihtiyaç duymadan kitap okuyabilmesi, telefon ekranını görebilmesi anlamına geliyor.

Milyonlarca Kişiyi Etkileyen Bir Soruna Çözüm

Milyonlarca Kişiyi Etkileyen Bir Soruna Çözüm

Presbiyopi, gözün doğal merceğinin yaşla birlikte esnekliğini kaybetmesi sonucu ortaya çıkan ve genellikle 40'lı yaşlardan itibaren kendini gösteren bir durum. Sadece ABD'de 128 milyon, dünya genelinde ise yaklaşık 1,8 milyar yetişkini etkilediği tahmin ediliyor.

VIZZ, 2025 yılında yapılan üç ayrı klinik çalışmada 466 katılımcı üzerinde test edildi. 30 binden fazla tedavi gününe rağmen ciddi bir yan etkiye rastlanmadığı, en sık görülen yan etkilerin ise damlatma sonrası hafif batırma, geçici görüş donukluğu ve baş ağrısı olduğu bildirildi.

Geçen Yıl FDA Onayı Aldı, Şu An ABD'de Satışta

Geçen Yıl FDA Onayı Aldı, Şu An ABD'de Satışta

VIZZ, 31 Temmuz 2025'te ABD İlaç ve Gıda Dairesi'nden (FDA) onay aldı. Ürün, artık ABD'de satışa başladı. Göz damlası, aseklidin bazlı ilk ve tek FDA onaylı presbiyopi tedavisi olma özelliği taşıyor.

ABD'de aylık kullanım 79 dolar, üç aylık kullanım ise 198 dolar karşılığında satılıyor. Ürün şu an için sadece ABD pazarında bulunuyor, Türkiye'de satışa sunulmadı. Onay sürecine dair detaylar LENZ Therapeutics'in resmi basın açıklamasında yer alıyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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