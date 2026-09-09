Gözlüğe Veda Ettiren Göz Damlası ABD'de Satışa Çıktı

Presbiyopi, gözün doğal merceğinin yaşla birlikte esnekliğini kaybetmesi sonucu ortaya çıkan ve genellikle 40'lı yaşlardan itibaren kendini gösteren bir durum. Sadece ABD'de 128 milyon, dünya genelinde ise yaklaşık 1,8 milyar yetişkini etkilediği tahmin ediliyor.

VIZZ, 2025 yılında yapılan üç ayrı klinik çalışmada 466 katılımcı üzerinde test edildi. 30 binden fazla tedavi gününe rağmen ciddi bir yan etkiye rastlanmadığı, en sık görülen yan etkilerin ise damlatma sonrası hafif batırma, geçici görüş donukluğu ve baş ağrısı olduğu bildirildi.