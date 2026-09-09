Gözlüğe Veda Ettiren Göz Damlası ABD'de Satışa Çıktı
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Yaş ilerledikçe pek çok kişinin kitap, telefon ya da menü okurken kollarını uzatmaya başladığı bir gerçek. Presbiyopi, yani yaşa bağlı yakın görme kaybı, ABD'de tek başına 128 milyon yetişkini etkiliyor. LENZ Therapeutics adlı ilaç şirketinin geliştirdiği VIZZ adlı göz damlası, bu soruna gözlüksüz bir çözüm sunuyor. Geçtiğimiz yıl ABD İlaç ve Gıda Dairesi'nden (FDA) onay alan ürün, aseklidin adlı etken maddeyle göz bebeğini küçülterek bir tür 'iğne deliği etkisi' yaratıyor. Günde tek damla kullanılan ürünün etkisi 10 saate kadar sürüyor.
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Yakın Görüşü Gözlüksüz Düzelten Damla Geliştirildi
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Milyonlarca Kişiyi Etkileyen Bir Soruna Çözüm
Geçen Yıl FDA Onayı Aldı, Şu An ABD'de Satışta
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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