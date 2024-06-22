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Gözaltına Alınan Justin Timberlake Mayıs Ayındaki Konseriyle Sosyal Medyada Viral Oldu

Gözaltına Alınan Justin Timberlake Mayıs Ayındaki Konseriyle Sosyal Medyada Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 12:30

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Geçtiğimiz günlerde alkollü araç kullandığı için gözaltına alınan Justin Timberlake büyük yankı uyandırmıştı. Şimdilerde ise dünyaca ünlü şarkıcının Mayıs ayında verdiği konser görüntüleri yeniden gündeme geldi.

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Alkollü araç kullanırken New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde polise yakalanan Justin Timberlake gözaltına alınınca hayranları için panik yaratmıştı.

Alkollü araç kullanırken New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde polise yakalanan Justin Timberlake gözaltına alınınca hayranları için panik yaratmıştı.

Ünlü şarkıcı Mayıs ayında verdiği konserdeki eğlenceli ve kendine hayran bırakan anlarının paylaşılmasıyla sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı Mayıs ayında verdiği konserdeki eğlenceli ve kendine hayran bırakan anlarının paylaşılmasıyla sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

İşte o anlar 👇

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