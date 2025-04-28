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Go-Karta Binen Kişi, Önündeki Çalışanı Göremeyince Çarparak Paniğe Neden Oldu

Go-Karta Binen Kişi, Önündeki Çalışanı Göremeyince Çarparak Paniğe Neden Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.04.2025 - 15:31

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Arkadaş grubuyla Go-Karta binen Ceren adlı TikTok kullanıcısı kazaya neden olduğu anları, “Bizde fren yok virajda denk gelirsin aslanım” notuyla paylaştı. Kısa sürede ilgi gören video beğenileri topladı. Hala keşfetlerde olan video karşısında gülsek mi üzülsek mi bilemedik. Gelin detaylara geçelim!

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İşte detaylar 👇

Go-Kart çalışanı neye uğradığını şaşırdı.

Go-Kart çalışanı neye uğradığını şaşırdı.

Neyse ki herhangi bir yara almadı. Go-Kart sürücüsü olan kadın ise goygoycuların diline düştü.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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