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Gazeteci Çetin Çetiner: "Halep Kalesi'ne Türk Bayrağını Asan Çocuk Ertesi Gün Öldürüldü"

Gazeteci Çetin Çetiner: "Halep Kalesi'ne Türk Bayrağını Asan Çocuk Ertesi Gün Öldürüldü"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.12.2024 - 10:22 Son Güncelleme: 15.12.2024 - 11:27

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Suriye'de 13 yıldır süren iç sava geçtiğimiz günlerde sona erdi. 12 gün süren karışıklığın ardından Esad Rejimi'nin düştüğü duyuruldu. Haberin ardından hem Suriye'de hem ülkemizde hareketlilik başladı. 12 günlük süreçte de dikkat çeken anlar yaşandı. Bunlardan biri de Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasıydı.

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Gazeteci Çetin Çetiner, katıldığı bir yayında Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asan kişinin ertesi gün öldürüldüğünü açıkladı.

Gazeteci Çetin Çetiner, katıldığı bir yayında Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asan kişinin ertesi gün öldürüldüğünü açıkladı.

Ölüm sebebinin bayrak asmasıyla bir ilgili olup olmadığının bilinmediğini söyleyen Çetiner "Buna açıklık getirilmesi lazım" dedi.

Ölüm sebebinin bayrak asmasıyla bir ilgili olup olmadığının bilinmediğini söyleyen Çetiner "Buna açıklık getirilmesi lazım" dedi.

İşte o açıklama;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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