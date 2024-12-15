Gazeteci Çetin Çetiner: "Halep Kalesi'ne Türk Bayrağını Asan Çocuk Ertesi Gün Öldürüldü"

Suriye'de 13 yıldır süren iç sava geçtiğimiz günlerde sona erdi. 12 gün süren karışıklığın ardından Esad Rejimi'nin düştüğü duyuruldu. Haberin ardından hem Suriye'de hem ülkemizde hareketlilik başladı. 12 günlük süreçte de dikkat çeken anlar yaşandı. Bunlardan biri de Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasıydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Çetin Çetiner, katıldığı bir yayında Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asan kişinin ertesi gün öldürüldüğünü açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ölüm sebebinin bayrak asmasıyla bir ilgili olup olmadığının bilinmediğini söyleyen Çetiner "Buna açıklık getirilmesi lazım" dedi.
İşte o açıklama;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın