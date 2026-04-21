Fırat Tanış’ın Avukatının Açıklamasından Çocuklar Duymasın’daki Aşk İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
21.04.2026 - 15:39

21 Nisan Salı günü televizyon dünyası, hem ekranlarda yaşanan reyting yarışı hem de kulislerden gelen yeni gelişmelerle yine hareketli bir günü geride bırakıyor. Yayınlanan son bölümlerde öne çıkan dikkat çekici sahneler, kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

20 Nisan Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, bu hafta da zirvedeki yerini aldı. Ancak iki kategoride düşüş yaşayan Uzak Şehir, bu zamana kadar özetiyle hep ikinci sırada yer alırken bu kez AB kategorisinde 6. sıraya geriledi. Delikanlı ise yükselişe geçti. Hikayesi merak uyandıran Delikanlı, AB'de ikinci sıraya yerleşmeyi başardı.

Diziler X platformunda gündemde kalmaya devam ediyor. Son birkaç haftadır dizisever sosyal medya kullanıcıları özellikle X platformunda fikir alışverişleriyle öne çıkıyor. Şimdiyse konu seyirciyi ağlatan dizi sahnelerine geldi.

Bu sefer en iyi “ağlatan” sahneler merak edildi. Televizyon Dünyası sayfasının tweeti kısa sürede bir milyonu aşkın etkileşim aldı. Diziseverler ise örneklerini paylaşmak için yorumlarda buluştu. Hem eski diziler hem yeni diziler konu oldu.

Show TV'de yayınlanan ve Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Mina Demirtaş ve Salih Bademci'nin rol aldığı Delikanlı dizisine Fırat Tanış'ın dahil olduğu açıklanmıştı.

Diziden çıkarılış nedeni için Fırat Tanış hakkında 2 yıl önce eski kız arkadaşı İklim Tamkan‘ın açıkladığı “psikolojik şiddet” iddiasının olduğunun açıklanmasının ardından avukatı açıklama yayınladı.

Kanal 7’de yayınlanan ve bir dönemler için çok meşhur olan Affet Beni dizisinin başrol oyuncusu Aslı Sevimli’nin yaşadıkları sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Başarılı oyuncu o dönem dizi için çekecekleri 4. bölümden bir sahnede ehliyeti olmadığı için araba sürmek istememiş, “kimseye zarar gelmesin” diyerek sahnede yer almak istemediğini belirtmişti. Kendisi yerine de 23 yaşındaki yönetmen yardımcısı geçmiş ancak direksiyon hakimiyetini kaybederek yönetmen alanına çarpmıştı. O an dinlenmek için yönetmen koltuğunda oturan Aslı Sevimli, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Çocuklar Duymasın’ın sevilen karakterlerinden biri olan Gönül, yıllar sonra hiç beklenmedik bir konuyla gündeme geldi.

Zeyno Gönenç'in hayat verdiği Gönül karakteri Meltem'in en yakın arkadaşıydı. Karakterin, Meltem'in eşi Haluk'a aşık olduğu iddiası ortalığı karıştırdı.

Televizyon ekranlarında uzun yıllar boyunca izleyiciyle buluşan birçok popüler yapımın iç mekan tasarımları hakkında şaşırtıcı bir gerçek gün yüzüne çıktı.

Türk televizyon tarihine damga vuran Çocuklar Duymasın, Bez Bebek ve Alemin Kıralı gibi çok izlenen dizilerin ev dekorlarını Mint Prodüksiyon’un tasarladığı öğrenildi. Sadece dizilerle sınırlı kalmayan bu listenin, son dönemin popüler yarışma programı Kısmetse Olur’un eviyle de devam ettiği bilgisi şaşırttı. Mint Prodüksiyon’yn sanat ekibinin, stüdyo ortamlarını gerçek birer yaşam alanına dönüştürme konusundaki başarısı gündeme geldi. Neredeyse her tasarımda yer alan meşhur merdiven detayı da dikkatlerden kaçmadı.

Feyza Civelek'in oyunculuğu yeniden gündem oldu.

Feyza Civelek'in sakız çiğneme rolü yaptığı anlar yine bir tartışmaların fitilini ateşledi.

Bir dönemin en meşhur projelerinden biri olan ve başrollerini Hazal Kaya ile Çağatay Ulusoy’un paylaştığı Adını Feriha Koydum dizisi, sosyal medyada paylaşılan set fotoğraflarıyla konuşuldu.

İlk bölümünün yayınlanmasının üzerinden tam 15 yıl geçmesine rağmen, diziye dair yeni ortaya çıkan kareler hayranları tarafından ilgiyle karşılandı. Kamera arkasında kaydedilen samimi anlarla birlikte adeta geçmişe olan özlemimiz arttı.

Usta oyuncu Cezmi Baskın, Türk televizyon tarihinin en popüler yapımlarından biri olan Akasya Durağı dizisindeki "Osman Aga" rolüyle ilgili itiraflarda bulundu.

Karakterin kendisi için hem büyük bir başarı hem de bir anlamda tatlı bir dert olduğunu söyleyen Cezmi Baskın, Osman Aga tiplemesinin tamamen kendi yaratıcılığıyla şekillendiğini ifade etti. İlk başta senaryoda bu karakterin sadece sinirli ve şeker hastalığı olan sıradan bir adam olarak kurgulandığını ancak kendisinin bu taslağın çok dışına çıktığını belirtti.

Sezon başında RTÜK incelemesi, senaryo tepkisi, oyuncuların ayrılışı derken güç kaybeden Kızılcık Şerbeti her şeye rağmen sezonun en güçlü dizilerinden oldu.

Reyting rekorları kıran ve cuma günleri zirveyi kimseye kaptırmayan Kızılcık Şerbeti, sezon başında Taşacak Bu Deniz'in başlamasıyla zirveden olmuştu. Tüm yaşananlara rağmen 6-7+ reyting alan dizinin beşinci sezon onayını aldığı iddialar arasında dolaşıyor.

Ünlü oyuncu Gülenay Kalkan, Ahmet Mümtaz Taylan’ın Empati adlı programına konuk olarak sektörle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.

Genç oyuncuları genel olarak çok başarılı bulmadığını belirten sanatçı, bunun temel sebebinin eğitim eksikliği olduğunu savundu. Gençlerin mesleki alt yapılarının zayıf kaldığını ifade eden Kalkan, bu durumun sahne performanslarına doğrudan yansıdığını dile getirdi. Oyunculuğa gönül veren kişilerin yeterince araştırma yapmadığını ve izleme alışkanlıklarının düşük olduğunu vurguladı. 

Genç yeteneklerin mesleğe başlar başlamaz çok büyük fırsatlar yakaladığını, ancak bunu değerlendiremediklerini belirtti. Henüz yolun başında olan bazı isimlere erkenden iki üç tane başrol verildiğini ancak sonrasında bu kişilerin piyasadan silindiğini söyledi. Sektörde kalıcı olabilmek için sadece popülerliğin yeterli olmadığını, sağlam bir temel gerektiğini savundu.

Ay Yapım’ın Star TV için hazırladığı Doğa’nın Kanunu dizisinde merakla beklenen başrol oyuncusu seçimi tamamlandı.

Alperen Duymaz, Doğa’nın Kanunu dizisinde Yaman adındaki bir gence hayat verecek. Yaman, özgürlüğüne düşkünlüğü ve doğaya olan sevgisiyle bilinen bir karakter olarak hikayede yer alıyor. Dizinin temelinde, Yaman’ın geçmişte yaşadığı bir kırgınlık ve yıllar sonra karşısına çıkan sürpriz gelişmeler bulunuyor. Beş yıl önce bir iş görüşmesine giden Yaman, orada patronun kızı olan Doğa nedeniyle büyük bir üzüntü yaşamıştır. Bu olayın ardından hayatına yeni bir yön veren Yaman, aradan geçen yılların ardından Urla'ya yerleşmiştir. Ancak sakin bir hayat sürdüğü Urla’da, beklemediği bir durumla karşılaşarak yeniden sarsılır.

Uzak Şehir'de canlandırdığı Sadakat karakteriyle ekranların en kötü karakterlerinden birine şahit olmamızı sağlayan Gonca Cilasun, rolüyle adeta devleşiyor.

Gonca Cilasun, setten fotoğraf ve videolarla yaptığı paylaşımla gündem oldu. Bu sezon hem Boran hem de Meryem'in gelmesiyle sosyal medyada eleştiride bulunan izleyiciler, Gonca Cilasun'un 'Ah be Sadakat 🖤 huysuzum, geçimsizim. Nihayetinde sen de bir insan sayılırsın sonuçta 😁😉Buraya kadar fena gelmedin ama. Dur bakalım daha neler olacak…' yazdığı paylaşımına bol bol yorum yaptı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
