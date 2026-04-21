Affet Beni Dizisinin Başrolü Aslı Sevimli’nin Acı Hikayesi Yeniden Hatırlandı

Başarılı oyuncu o dönem dizi için çekecekleri 4. bölümden bir sahnede ehliyeti olmadığı için araba sürmek istememiş, “kimseye zarar gelmesin” diyerek sahnede yer almak istemediğini belirtmişti. Kendisi yerine de 23 yaşındaki yönetmen yardımcısı geçmiş ancak direksiyon hakimiyetini kaybederek yönetmen alanına çarpmıştı. O an dinlenmek için yönetmen koltuğunda oturan Aslı Sevimli, olay yerinde hayatını kaybetmişti.