Affet Beni Dizisinin Başrolü Aslı Sevimli’nin Acı Hikayesi Yeniden Hatırlandı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
21.04.2026 - 13:55

Kanal 7’de yayınlanan ve bir dönemler için çok meşhur olan Affet Beni dizisinin başrol oyuncusu Aslı Sevimli’nin yaşadıkları sosyal medyada yeniden gündem oldu. Henüz 27 yaşında sette yaşanan bir kaza nedeniyle hayatını kaybeden Aslı Sevimli acı hikayesiyle hafızalara kazınmıştı. Sette yaşanan olayın detayları son günlerde özellikle X platformunda tekrar konuşulmaya başladı. Gelin detaylara geçelim…

Aslı Sevimli, 26 Eylül 2005 tarihinde Affet Beni setinde hayatını kaybetmişti.

Başarılı oyuncu o dönem dizi için çekecekleri 4. bölümden bir sahnede ehliyeti olmadığı için araba sürmek istememiş, “kimseye zarar gelmesin” diyerek sahnede yer almak istemediğini belirtmişti. Kendisi yerine de 23 yaşındaki yönetmen yardımcısı geçmiş ancak direksiyon hakimiyetini kaybederek yönetmen alanına çarpmıştı. O an dinlenmek için yönetmen koltuğunda oturan Aslı Sevimli, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Yaşanan acı olayın ardından set ekibinden kimse Aslı Sevimli’nin cenazesine katılmamıştı.

Kendisi yerine başka bir başrol oyuncusu ile diziye devam edilmesi de tartışmalara neden olmuştu. Ancak sevenleri, konservatuvardan hocaları, dostları ve ailesi onu yalnız bırakmamıştı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
