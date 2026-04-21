Efsane Dizilerdeki Evlerin Dekoru Aynı Kişiye Aitmiş: Evlerdeki Ortak Detay Dikkat Çekti

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
21.04.2026 - 12:51

Televizyon ekranlarında uzun yıllar boyunca izleyiciyle buluşan birçok popüler yapımın iç mekan tasarımları hakkında şaşırtıcı bir gerçek gün yüzüne çıktı. Farklı kanallarda yayınlanan ve milyonları ekrana kilitleyen dizilerdeki evlerin, aslında aynı elden çıktığı anlaşıldı. İzleyicilerin uzun süredir fark ettiği mimari benzerliklerin tesadüf olmadığı, yapılan araştırmalar sonucunda netlik kazandı. Gelin detaylara geçelim…

Türk televizyon tarihine damga vuran Çocuklar Duymasın, Bez Bebek ve Alemin Kıralı gibi çok izlenen dizilerin ev dekorlarını Mint Prodüksiyon’un tasarladığı öğrenildi.

Sadece dizilerle sınırlı kalmayan bu listenin, son dönemin popüler yarışma programı Kısmetse Olur’un eviyle de devam ettiği bilgisi şaşırttı. Mint Prodüksiyon’yn sanat ekibinin, stüdyo ortamlarını gerçek birer yaşam alanına dönüştürme konusundaki başarısı gündeme geldi.

Neredeyse her tasarımda yer alan meşhur merdiven detayı da dikkatlerden kaçmadı.

Görselde de gördüğünüz üzere aynı ekibin yarattığı yaşam alanlarının hepsinin olmazsa olmazı merdivendi. Ekranlarda yayınlandığı dönemlerde hayallerimizi süsleyen o evler hala popüler kalmaya devam ediyor.

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
