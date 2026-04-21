article/comments
article/share
Haberler
TV
Cezmi Baskın Akasya Durağı Dizisindeki Efsane Osman Aga Karakterinin Bilinmeyenlerini Anlattı

Cezmi Baskın Akasya Durağı Dizisindeki Efsane Osman Aga Karakterinin Bilinmeyenlerini Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
21.04.2026 - 10:23

Televizyon ekranlarının bir dönemine damga vuran ve hala tekrarlarıyla ilgi gören Akasya Durağı dizisinin en sevilen figürlerinden biri olan Osman Aga için Cezmi Baskın’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Usta oyuncu, yıllar geçse de hafızalardan silinmeyen o meşhur karakterin perde arkasını anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Usta oyuncu Cezmi Baskın, Türk televizyon tarihinin en popüler yapımlarından biri olan Akasya Durağı dizisindeki "Osman Aga" rolüyle ilgili itiraflarda bulundu.

Usta oyuncu Cezmi Baskın, Türk televizyon tarihinin en popüler yapımlarından biri olan Akasya Durağı dizisindeki "Osman Aga" rolüyle ilgili itiraflarda bulundu.

Karakterin kendisi için hem büyük bir başarı hem de bir anlamda tatlı bir dert olduğunu söyleyen Cezmi Baskın, Osman Aga tiplemesinin tamamen kendi yaratıcılığıyla şekillendiğini ifade etti. İlk başta senaryoda bu karakterin sadece sinirli ve şeker hastalığı olan sıradan bir adam olarak kurgulandığını ancak kendisinin bu taslağın çok dışına çıktığını belirtti.

Osman Aga’yı bizzat kendisinin yarattığını dile getiren sanatçı, bu figürü yurdumuzun insanından izler taşıyan bir Trakya yerlisi olarak kurguladığını anlattı.

Osman Aga’yı bizzat kendisinin yarattığını dile getiren sanatçı, bu figürü yurdumuzun insanından izler taşıyan bir Trakya yerlisi olarak kurguladığını anlattı.

“Osman Ağa başımın derdi. Bu kişilik benim yarattığım bir karakter. Senaryoda böyle bir şey yoktu. Sadece bir şeker hastası, sinirli bir adam olarak geçti; ama Osman Ağa’yı ben yarattım diyebilirim.

Yurdumuzun insanından biri... Trakyalı. Yalancı biraz. 'Ben pehlivanım' diyor, benden pehlivan olur mu? Olmaz; ama biz bunu yutturduk işte. İyi bir insan. Geldi gittileri olan bir adam. Bazen çok sinirli, bazen çok mülayim... Kafası karışık. Bir anda bir şey söylüyor, bir dakika sonra onu değiştiriyor. Şiddet tutkuları var. Bazen şiddet uyguluyor yakınındakilere, ondan sonra bir dakika sonra unutuyor, sevecen bir adam oluyor. Öyle bir adam işte yani, yurdum insanı.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın