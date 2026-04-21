Yakışıklı Oyuncu Nihayet Dönüyor: Doğa’nın Kanunu Dizisinin Başrol Oyuncusu Belli Oldu

Yaman, özgürlüğüne düşkünlüğü ve doğaya olan sevgisiyle bilinen bir karakter olarak hikayede yer alıyor. Dizinin temelinde, Yaman’ın geçmişte yaşadığı bir kırgınlık ve yıllar sonra karşısına çıkan sürpriz gelişmeler bulunuyor. Beş yıl önce bir iş görüşmesine giden Yaman, orada patronun kızı olan Doğa nedeniyle büyük bir üzüntü yaşamıştır. Bu olayın ardından hayatına yeni bir yön veren Yaman, aradan geçen yılların ardından Urla'ya yerleşmiştir. Ancak sakin bir hayat sürdüğü Urla’da, beklemediği bir durumla karşılaşarak yeniden sarsılır.