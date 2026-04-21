Yakışıklı Oyuncu Nihayet Dönüyor: Doğa’nın Kanunu Dizisinin Başrol Oyuncusu Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
21.04.2026 - 08:58

Ay Yapım’ın Star TV için hazırladığı Doğa’nın Kanunu dizisinde merakla beklenen başrol oyuncusu seçimi tamamlandı. Yaz sezonunda ekrana gelmesi planlanan yapımın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğlu birlikte üstlenecek. Senaryosu Barış Erdoğan ile İlker Arslan tarafından kaleme alınan proje, bir gençlik ve aşk hikayesini konu alıyor. Başrol oyuncusuyla el sıkışılmasının ardından çekim takvimi için planlamalar hızlandırıldı. Gelin detaylara geçelim…

Alperen Duymaz, Doğa’nın Kanunu dizisinde Yaman adındaki bir gence hayat verecek.

Yaman, özgürlüğüne düşkünlüğü ve doğaya olan sevgisiyle bilinen bir karakter olarak hikayede yer alıyor. Dizinin temelinde, Yaman’ın geçmişte yaşadığı bir kırgınlık ve yıllar sonra karşısına çıkan sürpriz gelişmeler bulunuyor. Beş yıl önce bir iş görüşmesine giden Yaman, orada patronun kızı olan Doğa nedeniyle büyük bir üzüntü yaşamıştır. Bu olayın ardından hayatına yeni bir yön veren Yaman, aradan geçen yılların ardından Urla'ya yerleşmiştir. Ancak sakin bir hayat sürdüğü Urla’da, beklemediği bir durumla karşılaşarak yeniden sarsılır.

Barış Erdoğan ve İlker Arslan’ın yazdığı senaryoda, Yaman ve Doğa arasındaki bağ ön planda olacak.

Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu dizi için hazırlıklar Urla’da sürüyor. Doğa’nın Kanunu, hem romantik hem de dramatik unsurları barındıran bir yaz dizisi olarak kurgulandı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
