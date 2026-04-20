13-19 Nisan Haftasının En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
20.04.2026 - 15:54

13-19 Nisan haftasında en çok hangi dizilerin izlendiği açıklandı. Geçtiğimiz hafta birçok dizi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıları nedeniyle yeni bölümlerini iptal etmişti. Peki ya iptallerin sonucunda en çok izlenen diziler tablosu nasıl şekillendi? Gelin detaylara geçelim…

Uzak Şehir geçtiğimiz hafta en çok izlenen dizi oldu.

Uzak Şehir pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelmişti. Dizilerin iptal edilmesiyle birlikte zirvedeki yerini aldı. En büyük rakibi olan Taşacak Bu Deniz cuma günü yayınlanmayınca Uzak Şehir, Total ve ABC1 gruplarında zirveye yerleşti.

Ancak ilginç bir yükseliş olarak Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dikkat çekti. Dizi AB’de birinci oldu. Gelin diğer diziler hangileriymiş birlikte görelim…

İşte 13-19 Nisan Haftasının En Çok İzlenen Dizileri 👇

Total

Uzak Şehir | 12.14

Güller ve Günahlar | 8.61

Kızılcık Şerbeti | 8.48

A.B.İ. | 7.77

Çirkin | 7.30

AB

Kızılcık Şerbeti | 8.92

Uzak Şehir | 7.78

Güller ve Günahlar | 6.55

Çirkin | 6.09

A.B.İ. | 6.01

ABC1

Uzak Şehir | 10.90

Kızılcık Şerbeti | 9.11

Güller ve Günahlar | 7.36

A.B.İ. | 7.08

Çirkin | 6.78

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
