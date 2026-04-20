Ekin Koç Şiddet İçerikli Dizi Eleştirileri Hakkındaki Düşüncelerini Paylaştı

Ekin Koç Şiddet İçerikli Dizi Eleştirileri Hakkındaki Düşüncelerini Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
20.04.2026 - 14:24

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen trajik okul saldırıları, Türkiye genelinde derin bir üzüntüye yol açarken gözlerin bir kez daha televizyon dünyasına çevrilmesine neden oldu. Eğitim kurumlarında olayların ardından, dizilerde yer alan sert sahnelerin toplumsal şiddeti tetiklediği yönündeki eleştiriler giderek arttı. Oyuncular da konu hakkındaki görüşlerini paylaşmaya devam ederken bir açıklama da Ekin Koç’tan geldi.

Ekin Koç, Gece Muhabiri mikrofonlarına yaptığı açıklamada, sinema ve dizi tarihinde şiddet unsurunun her zaman var olduğunu hatırlatarak söze başladı.

Ekin Koç, Gece Muhabiri mikrofonlarına yaptığı açıklamada, sinema ve dizi tarihinde şiddet unsurunun her zaman var olduğunu hatırlatarak söze başladı.

Filmlerdeki şiddet görüntülerinin yeni bir durum olmadığını belirten oyuncu, 'Filmlerde şiddeti ilk defa mı görüyoruz?' sorusuyla eleştirilerin odağını sorguladı. Şiddet sahnelerine yönelik tepkilerin mantıksal bir sonuca ulaşması durumunda aksiyon türünün tamamen ortadan kalkması gerektiğini ima etti. Aksiyon filmlerinin çekilmemesi gibi bir yaklaşımın sanatın doğasına aykırı olduğunu düşünen Ekin Koç, bu konudaki kısıtlama taleplerini doğru bulmadığını belirtti.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
