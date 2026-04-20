Delikanlı Dizisinin Fragmanındaki Silahlı Sahneler Tepkiler Üzerine Yayından Kaldırıldı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
Türkiye'nin yakın zamanda Şanlıurfa ve Kahramanmaraş şehirlerinde meydana gelen üzücü okul saldırılarıyla sarsılması, televizyon dünyasında radikal kararların alınmasına yol açtı. Yaşanan bu acı olayların ardından sosyal medyada ve kamuoyunda, dizilerin gençlere kötü örnek olduğu yönündeki eleştiriler çığ gibi büyüdü. Özellikle ekranlarda sıkça yer alan sert sahnelerin ve silah kullanımının toplumsal şiddeti körüklediği fikri yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Şimdiyse şiddet konusunda bir geri adım da Delikanlı dizisinden geldi.

Ekranlarda artık daha yapıcı ve şiddetten uzak içerikler görmek isteyen vatandaşların talebi, Mert Ramazan Demir’in yeni projesinde karşılık bulmuş oldu.

Yapım ekibi, izleyicilerden gelen yoğun 'şiddete hayır' çağrılarını dikkate alarak fragmanda değişikliğe gitme kararı aldı. 3. bölüm için ilk yayınlanan fragmandan yayınlandıktan kısa süre sonra silindi. Silahlı sahneler silindikten sonra yeniden yayına alındı.

İşte fragmanın son hali👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
