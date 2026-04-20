Delikanlı Dizisinin Fragmanındaki Silahlı Sahneler Tepkiler Üzerine Yayından Kaldırıldı

Türkiye'nin yakın zamanda Şanlıurfa ve Kahramanmaraş şehirlerinde meydana gelen üzücü okul saldırılarıyla sarsılması, televizyon dünyasında radikal kararların alınmasına yol açtı. Yaşanan bu acı olayların ardından sosyal medyada ve kamuoyunda, dizilerin gençlere kötü örnek olduğu yönündeki eleştiriler çığ gibi büyüdü. Özellikle ekranlarda sıkça yer alan sert sahnelerin ve silah kullanımının toplumsal şiddeti körüklediği fikri yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Şimdiyse şiddet konusunda bir geri adım da Delikanlı dizisinden geldi.