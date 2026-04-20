Oyuncu Ekin Mert Daymaz Dizilerin Şiddeti Tetiklediği İddialarına Karşı Konuştu

Başarılı aktör, bir dizinin veya karakterin tek başına bir toplumu şiddete yönlendiremeyeceğini, sorunun daha derinlerde aranması gerektiğini ifade etti. Özellikle gençlerin ve çocukların vaktinin büyük çoğunluğunu geçirdiği okullarda güvenlik önlemlerinin çok daha sıkı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Güvenli bir eğitim ortamının sağlanmasının, ekranlardaki kurgulardan çok daha hayati bir önem taşıdığını sözlerine ekledi.