article/comments
article/share
Haberler
TV
Oyuncu Ekin Mert Daymaz Dizilerin Şiddeti Tetiklediği İddialarına Karşı Konuştu

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
20.04.2026 - 09:57

Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Ekin Mert Daymaz, son dönemde artan şiddet olayları ve televizyon yapımlarının bu süreçteki rolü üzerine dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yeraltı isimli iddialı projede Ferhat karakterine hayat veren başarılı oyuncu, TV100 kanalının muhabiri İbrahim Savun ile bir araya geldi. Magazin Hattı programı için gerçekleştirilen röportajda, güncel tartışmalara ve güvenlik meselelerine değindi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekin Mert Daymaz, İbrahim Savun’un sorularını yanıtlarken televizyon dünyasının şiddet üzerindeki etkisinin her zaman tartışma konusu olduğunu hatırlattı.

Başarılı aktör, bir dizinin veya karakterin tek başına bir toplumu şiddete yönlendiremeyeceğini, sorunun daha derinlerde aranması gerektiğini ifade etti. Özellikle gençlerin ve çocukların vaktinin büyük çoğunluğunu geçirdiği okullarda güvenlik önlemlerinin çok daha sıkı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Güvenli bir eğitim ortamının sağlanmasının, ekranlardaki kurgulardan çok daha hayati bir önem taşıdığını sözlerine ekledi.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın