8 Dizi Birden İptal Edildi, Lider Değişti: Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Belli Oldu

Merve Ersoy - TV Editörü
19.04.2026 - 15:46

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve toplumu derinden sarsan okul saldırılarının ardından 8 dizinin yeni bölümü iptal edildi. Yayınlanan 10 dizi haftanın birinci olan kanalını belirledi. Lider bu hafta yeniden değişti.

Haftanın en çok izlenen kanalı hangisi oldu?

Geride bıraktığımız hafta 8 dizi iptal edildi, bir önceki hafta 19 dizi yayınlanırken bu hafta yalnızca 10 dizi ekrana geldi.

Çarşambadan itibaren dört gün boyunca toplam 8 dizi ekrana gelmezken haftayı toplamda 10 diziyle geride bıraktık. Bu da toplam reytinglerde düşüşe yol açarken haftanın birincisi olan kanal da değişti.

Haftanın birincisi Kanal D oldu.

Bir önceki haftanın zirvesinde yer alan TRT 1, dizilerini yayınlamamasının ardından 3. sıraya geriledi. TV8 2. olurken, 4. Show TV, 5. ise Atv oldu.

Reyting uzmanı, bu haftayla ilgili şu açıklamayı yayınladı:

'Salı ve çarşamba günleri ülkemizi derinden sarsan gelişmelerin ardından dizilerin büyük bölümü yayına ara verdi. Çarşambadan itibaren dört gün boyunca toplam 8 dizi ekrana gelmezken, pazartesi gününden itibaren yeni bölümlerin geri dönmesi bekleniyor.

Star TV dizisi Çirkin, üçüncü bölümünde yaklaşık bir puan artarak 5 reytinge ulaşarak rakiplerinin üzerine çıktı. Günün diğer dizilerinden Teşkilat hafif düşüş yaparken, Doktor: Başka Hayatta 2,97 reytingle final yaptı.

Kanal D dizisi Uzak Şehir, 58. bölümünde sınırlı bir düşüşe rağmen 10,90 reytingle zirvede yerini korudu. Show TV'nin yeni dizisi Delikanli ikinci bölümünde hafif artışla 3,98 reytinge yükselirken, TRT 1 dizisi Cennetin Çocukları yarım puanı aşkın düşüşle 3,43 reytinge gerileyerek altıncı sıraya indi.

Now TV dizisi Kıskanmak, reklam eksiği nedeniyle salı günü yayına ara verdi. Günün lider dizisi A.B.İ. yaklaşık bir puan artarak yeniden 7 reyting barajını aşarken, Mehmed: Fetihler Sultanı yarım puanlık düşüşle 5 reytingin altına geriledi.

Show TV'nin geçtiğimiz hafta güçlü sıçrama yapan dizisi Kızılcık Şerbeti, rakiplerinin yokluğu yaklaşık bir puan daha artarak 9,11 reytinge zirvede yerini korudu. Cumartesi günkü ise Güller ve Günahlar, en yakın rakibinin yaklaşık yarım puanlık artışla 7,36 reytinge ulaşarak liderliğini sürdürdü.'

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
