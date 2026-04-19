8 Dizi Birden İptal Edildi, Lider Değişti: Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Belli Oldu

Bir önceki haftanın zirvesinde yer alan TRT 1, dizilerini yayınlamamasının ardından 3. sıraya geriledi. TV8 2. olurken, 4. Show TV, 5. ise Atv oldu.

Reyting uzmanı, bu haftayla ilgili şu açıklamayı yayınladı:

'Salı ve çarşamba günleri ülkemizi derinden sarsan gelişmelerin ardından dizilerin büyük bölümü yayına ara verdi. Çarşambadan itibaren dört gün boyunca toplam 8 dizi ekrana gelmezken, pazartesi gününden itibaren yeni bölümlerin geri dönmesi bekleniyor.

Star TV dizisi Çirkin, üçüncü bölümünde yaklaşık bir puan artarak 5 reytinge ulaşarak rakiplerinin üzerine çıktı. Günün diğer dizilerinden Teşkilat hafif düşüş yaparken, Doktor: Başka Hayatta 2,97 reytingle final yaptı.

Kanal D dizisi Uzak Şehir, 58. bölümünde sınırlı bir düşüşe rağmen 10,90 reytingle zirvede yerini korudu. Show TV'nin yeni dizisi Delikanli ikinci bölümünde hafif artışla 3,98 reytinge yükselirken, TRT 1 dizisi Cennetin Çocukları yarım puanı aşkın düşüşle 3,43 reytinge gerileyerek altıncı sıraya indi.

Now TV dizisi Kıskanmak, reklam eksiği nedeniyle salı günü yayına ara verdi. Günün lider dizisi A.B.İ. yaklaşık bir puan artarak yeniden 7 reyting barajını aşarken, Mehmed: Fetihler Sultanı yarım puanlık düşüşle 5 reytingin altına geriledi.

Show TV'nin geçtiğimiz hafta güçlü sıçrama yapan dizisi Kızılcık Şerbeti, rakiplerinin yokluğu yaklaşık bir puan daha artarak 9,11 reytinge zirvede yerini korudu. Cumartesi günkü ise Güller ve Günahlar, en yakın rakibinin yaklaşık yarım puanlık artışla 7,36 reytinge ulaşarak liderliğini sürdürdü.'