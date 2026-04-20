article/comments
article/share
Haberler
TV
A.B.İ. Dizisinde Beklenmedik Ayrılık: Usta Oyuncu Veda Etmeye Hazırlanıyor

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
20.04.2026 - 11:56

İlgiyle takip edilen yapımlarından biri olan ve Atv kanalında izleyiciyle buluşan A.B.İ. dizisinde sular durulmuyor. OGM Pictures imzasını taşıyan iddialı projede, önemli bir oyuncu ayrılığı yaşanacağı kesinleşti. Dizinin ilk gününden bu yana kadroda yer alan usta bir aktör, ekibe veda etme hazırlanıyor. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Atv ekranlarının heyecanı yüksek yapımı A.B.İ. dizisinde, Tahir Hancıoğlu karakterine hayat veren usta aktör Tarık Papuççuoğlu projeye veda etmeye hazırlanıyor.

Alınan bilgilere göre Tarık Papuççuoğlu, dizinin 15. bölümü itibarıyla resmi olarak kadrodan ayrılmış olacak. Son olarak 13. bölümüyle izleyici karşısına çıkan yapımda, Tahir Hancıoğlu’nun hikayesinin bitişi için geri sayım resmen başladı.

Dizinin yayın takviminde ise önümüzdeki hafta için zorunlu bir değişiklik yapılması kararlaştırıldı.

Televizyonda yayınlanacak olan maç yayını sebebiyle, A.B.İ. dizisi önümüzdeki hafta yeni bölümüyle ekranlarda yer alamayacak. Dizinin merakla beklenen yeni bölümü, bir haftalık aranın ardından 28 Nisan tarihinde seyirciyle buluşacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın