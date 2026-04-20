article/comments
article/share
Haberler
TV
Ünlü Senaristlerin Yeni Sezon İçin Adresi Belli Oldu: NTC Medya İmzalı “Anne Yarısı” Geliyor

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
20.04.2026 - 15:10

Televizyon dünyasının güçlü yapım şirketlerinden NTC Medya, yeni yayın dönemi için hazırlıklarına hız kesmeden devam ederek heyecan verici bir projenin müjdesini verdi. Ses getirmesi beklenen Anne Yarısı dizisi için merakla beklenen çalışmalar resmen başlatıldı. Yapım ekibi, hikayede yer alacak isimleri belirlemek adına oyuncu görüşmelerine tüm hızıyla devam ediyor. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem Anne Yarısı dizisinin hikayesini kaleme almak için güçlerini birleştirdi.

Proje, farklı bölgelerin sosyal yapılarını ve aile içindeki mücadeleleri konu alıyor. Yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturacağı kesinleşen dizi, yeni sezonda NOW kanalında ekrana gelecek.

Anne Yarısı dizisi, Almanya'da yaşayan bir ailenin yaşamından kesitlerle açılış yapacak.

Daha sonra hikayenin merkezi, Kapadokya bölgesine kayacak ve olaylar burada devam edecek. Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem’in yazdığı metinlerde bir annenin yaşadığı zorluklar anlatılacak. Oyuncu seçimleri tamamlandıktan sonra ekibin sete çıkması ve çekim takviminin netleşmesi bekleniyor. Yapım aşamasında olan diziyle ilgili teknik hazırlıklar ve mekan belirleme çalışmaları da devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın