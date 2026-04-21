Ünlü Oyuncu Gülenay Kalkan Genç Oyuncuları Zayıf Bulduğunu İtiraf Etti

Genç oyuncuları genel olarak çok başarılı bulmadığını belirten sanatçı, bunun temel sebebinin eğitim eksikliği olduğunu savundu. Gençlerin mesleki alt yapılarının zayıf kaldığını ifade eden Kalkan, bu durumun sahne performanslarına doğrudan yansıdığını dile getirdi. Oyunculuğa gönül veren kişilerin yeterince araştırma yapmadığını ve izleme alışkanlıklarının düşük olduğunu vurguladı.

Genç yeteneklerin mesleğe başlar başlamaz çok büyük fırsatlar yakaladığını, ancak bunu değerlendiremediklerini belirtti. Henüz yolun başında olan bazı isimlere erkenden iki üç tane başrol verildiğini ancak sonrasında bu kişilerin piyasadan silindiğini söyledi. Sektörde kalıcı olabilmek için sadece popülerliğin yeterli olmadığını, sağlam bir temel gerektiğini savundu.