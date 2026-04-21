Kızılcık Şerbeti'ni de Yazıyorlar: Yeni Sezonda Aynı Senaristler Üç Dizi Birden Yazacak!

Merve Ersoy - TV Editörü
21.04.2026 - 09:33

Dört sezondur Show TV'de devam eden Kızılcık Şerbeti güç kaybetse de sezonun en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başardı. Yeni sezonda 5. sezonuyla ekrana gelmesi beklenen Kızılcık Şerbeti'nin senaryo ekibi olan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün iki diziyi daha yazacakları ortaya çıktı.

Sezon başında RTÜK incelemesi, senaryo tepkisi, oyuncuların ayrılışı derken güç kaybeden Kızılcık Şerbeti her şeye rağmen sezonun en güçlü dizilerinden oldu.

Reyting rekorları kıran ve cuma günleri zirveyi kimseye kaptırmayan Kızılcık Şerbeti, sezon başında Taşacak Bu Deniz'in başlamasıyla zirveden olmuştu. Tüm yaşananlara rağmen 6-7+ reyting alan dizinin beşinci sezon onayını aldığı iddialar arasında dolaşıyor.

Dizinin senaristleri Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün Kızılcık Şerbeti'nin devam etmesi durumunda gelecek sezon 3 diziyi birden yazacağı öğrenildi.

Yeniden çekileceği öğrenilen Yasak Elma'nın da senaristleri olan ikili, aynı zamanda Birsen Altuntaş'ın haberine göre Anne Yarısı adlı diziyi de kaleme alacak. Böylece, bir sezonda yayınlanan üç diziyi birden aynı senaristler yazmış olacak.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
