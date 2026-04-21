Lider Düşüşe Devam Ederken Rakibi Yükseldi: 20 Nisan Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Merve Ersoy - TV Editörü
21.04.2026 - 15:06

20 Nisan Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

Uzak Şehir, Cennetin Çocukları ve Delikanlı dizilerinin yayınlandığı pazartesi gününün zirvesi değişmedi. Ancak yeni dizinin de etkisiyle zirvede bir miktar düşüş yaşandı. Dizilerin reyting sonuçları merak edildi. İşte, detaylar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, bu hafta da zirvedeki yerini aldı.

Ancak iki kategoride düşüş yaşayan Uzak Şehir, bu zamana kadar özetiyle hep ikinci sırada yer alırken bu kez AB kategorisinde 6. sıraya geriledi. Delikanlı ise yükselişe geçti.

Hikayesi merak uyandıran Delikanlı, AB'de ikinci sıraya yerleşmeyi başardı.

20 Nisan Total reyting sonuçları:

20 Nisan AB reyting sonuçları

  • Uzak Şehir: 7.20

  • Delikanlı: 3.80

  • Müge Anlı ile Tatlı Sert: 3.43

  • Cennetin Çocukları: 2.97

  • Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber: 2.90

  • Uzak Şehir (Özet): 2.89

  • Survivor: 2.21

  • Esra Erol'da: 2.01

  • Kanal D Ana Haber: 1.94

  • Delikanlı (Özet): 1.87

20 Nisan ABC1 Reyting Sonuçları

  • Uzak Şehir: 10.55

  • Uzak Şehir (Özet): 4.88

  • Müge Anlı ile Tatlı Sert: 4.24

  • Delikanlı: 4.11

  • Cennetin Çocukları: 3.94

  • Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber: 3.53

  • Esra Erol'da: 3.43

  • Survivor: 2.91

  • Atv Ana Haber: 2.74

  • Cennetin Çocukları (Özet): 2.35

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
