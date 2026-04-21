Şiddet İddiaları Sebebiyle Delikanlı Kadrosundan Çıkarılmıştı: Fırat Tanış Cephesinden İddialara Açıklama

Ceren Kalı'nın yayınladığı basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Kamuoyunun dikkatine,

Müvekkilim N. Fırat Tanış adına aşağıdaki açıklamayı yapma zarureti doğmuştur.

Müvekkilim ile “Delikanlı” projesinin yapım şirketi arasında, kamuoyuna açıklandığı şekliyle “mevcut program ve teknik koşullar doğrultusunda karşılıklı anlayış çerçevesinde anlaşmaya varılarak” iş ilişkisi sonlandırılmıştır.

Ancak söz konusu resmi açıklamanın akabinde, müvekkilim hakkında 2 yıl önce ortaya atılan ve 2 yıldır yalnızca iddiadan ibaret kalan, herhangi bir dava ya da hükme konu olmayan söylemlerin yeniden dolaşıma sokulması kabul edilemez.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, kamuoyuna yansıyan bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır ve tamamen asılsızdır.