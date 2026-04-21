Şiddet İddiaları Sebebiyle Delikanlı Kadrosundan Çıkarılmıştı: Fırat Tanış Cephesinden İddialara Açıklama

Merve Ersoy - TV Editörü
21.04.2026 - 14:00

Show TV'de yayınlanan Delikanlı dizisine Miran karakteriyle dahil olduğu açıklanan Fırat Tanış diziden çıkarılmıştı. Önce diziden 'yoğunluğu' sebebiyle ayrıldığı iddia edilen Tanış'ın daha sonra sosyal medyada daha önce gündeme geldiği kadına şiddet sebebiyle diziden çıkarıldığı iddia edilmişti. Fırat Tanış'ın avukatından açıklama geldi.

Show TV'de yayınlanan ve Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Mina Demirtaş ve Salih Bademci'nin rol aldığı Delikanlı dizisine Fırat Tanış'ın dahil olduğu açıklanmıştı.

Ancak oyuncunun daha sonra diziden ayrıldığı gündeme bomba gibi düştü. İlk önce Fırat Tanış'ın yoğun programı sebebiyle diziden ayrıldığı iddia edilirken, daha sonra Birsen Altuntaş'ın haberine göre kadına şiddet davası sebebiyle diziden çıkarıldığı iddialar arasında yer almıştı.

Diziden çıkarılış nedeni için Fırat Tanış hakkında 2 yıl önce eski kız arkadaşı İklim Tamkan‘ın açıkladığı “psikolojik şiddet” iddiasının olduğunun açıklanmasının ardından avukatı açıklama yayınladı.

Ceren Kalı'nın yayınladığı basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: 

Kamuoyunun dikkatine,

Müvekkilim N. Fırat Tanış adına aşağıdaki açıklamayı yapma zarureti doğmuştur.

Müvekkilim ile “Delikanlı” projesinin yapım şirketi arasında, kamuoyuna açıklandığı şekliyle “mevcut program ve teknik koşullar doğrultusunda karşılıklı anlayış çerçevesinde anlaşmaya varılarak” iş ilişkisi sonlandırılmıştır.

Ancak söz konusu resmi açıklamanın akabinde, müvekkilim hakkında 2 yıl önce ortaya atılan ve 2 yıldır yalnızca iddiadan ibaret kalan, herhangi bir dava ya da hükme konu olmayan söylemlerin yeniden dolaşıma sokulması kabul edilemez.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, kamuoyuna yansıyan bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır ve tamamen asılsızdır.

Müvekkilim, 2 yıl önce sosyal medya üzerinden ortaya atılan iddialara karşılık, ülkemizde kadın haklarını korumaya yönelik düzenlemelere duyduğu saygı gereği yalnızca hukuki yollarla hareket etmiş, sürecin hassasiyeti nedeniyle kamuoyuna açıklama yapmamayı tercih etmiştir.

Bugün gelinen noktada, müvekkilimin yer aldığı projeden bu iddialar sebebiyle ayrılmak zorunda bırakıldığı yönünde gerçek dışı haberlerin yayılması, artık sessiz kalınamayacak bir aşamaya ulaşmıştır. Bu durum, müvekkilimin kişilik haklarına açık bir saldırı ve itibar zedelenmesi niteliğindedir.

Bu çerçevede kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki hususların altını çizmek isteriz:

  • İddia edilen sürece ilişkin olarak müvekkilim hakkında açılmış herhangi bir ceza ya da hukuk davası bulunmadığı gibi, hakkında verilmiş herhangi bir hüküm de bulunmamaktadır.

  • İddiaya dayanak edilen uzaklaştırma kararları; ilgili mevzuat uyarınca herhangi bir delil dahi göstermek zorunda olmaksızın, başvuru üzerine aynı gün verilen, geçici nitelikte koruma tedbirleri olup her başvuru açısından mümkündür. Bu kararlar sanıldığı gibi yargılama sonucunda verilmez, taraflar henüz kendilerini eşit bir şekilde ve delilleri ile ifade edemeden verildiği için geçici, tedbir mahiyetinde verilen kararlardır. Söz konusu kararlar bir tarafı mağdur, diğer tarafı fail kılmazlar.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
