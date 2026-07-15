Finalin Adı Belli Oldu: Arjantin, İngiltere'yi 2-1 Yendi!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda finalin ikinci bileti için Arjantin ile İngiltere karşı karşıya geldi. ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta Stadyumu'nda oynanan yarı final mücadelesi, turnuvanın en kritik karşılaşmalarından birine sahne oldu. Kazanan takımın finalde İspanya'nın rakibi olacağı dev randevuda iki ekip de ilk düdükten itibaren kontrollü bir oyun sergiledi.

İngiltere, turnuvaya Hırvatistan galibiyetiyle başladıktan sonra grup aşamasını lider tamamlamış, eleme turlarında Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Meksika ve Norveç'i eleyerek yarı finale yükselmişti. Son dünya şampiyonu Arjantin ise Mısır ve İsviçre engellerini uzatmalarda aşarak son dört takım arasına kalmayı başardı. Dünya Kupası tarihinin en özel rekabetlerinden biri olarak gösterilen iki ekip, turnuvada son olarak 2002 yılında karşılaşmış, David Beckham'ın penaltı golüyle İngiltere sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Böylece iki futbol devi, tam 24 yıl sonra yeniden bir Dünya Kupası maçında kozlarını paylaşmış oldu.