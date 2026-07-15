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Finalin Adı Belli Oldu: Arjantin, İngiltere'yi 2-1 Yendi!

Finalin Adı Belli Oldu: Arjantin, İngiltere'yi 2-1 Yendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.07.2026 - 00:02
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2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Arjantin, adını finale yazdırdı. Lionel Messi yaptığı iki asistle galibiyetin mimarı olurken, finalde İspanya'nın rakibi belli oldu.

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İki Dev, Final Bileti İçin Karşı Karşıya Geldi

İki Dev, Final Bileti İçin Karşı Karşıya Geldi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda finalin ikinci bileti için Arjantin ile İngiltere karşı karşıya geldi. ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta Stadyumu'nda oynanan yarı final mücadelesi, turnuvanın en kritik karşılaşmalarından birine sahne oldu. Kazanan takımın finalde İspanya'nın rakibi olacağı dev randevuda iki ekip de ilk düdükten itibaren kontrollü bir oyun sergiledi.

İngiltere, turnuvaya Hırvatistan galibiyetiyle başladıktan sonra grup aşamasını lider tamamlamış, eleme turlarında Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Meksika ve Norveç'i eleyerek yarı finale yükselmişti. Son dünya şampiyonu Arjantin ise Mısır ve İsviçre engellerini uzatmalarda aşarak son dört takım arasına kalmayı başardı. Dünya Kupası tarihinin en özel rekabetlerinden biri olarak gösterilen iki ekip, turnuvada son olarak 2002 yılında karşılaşmış, David Beckham'ın penaltı golüyle İngiltere sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Böylece iki futbol devi, tam 24 yıl sonra yeniden bir Dünya Kupası maçında kozlarını paylaşmış oldu.

İlk Yarıda Gerilim Ön Plandaydı

İlk Yarıda Gerilim Ön Plandaydı

Atlanta'daki mücadele yüksek tempoyla başlarken iki takım da ilk dakikalardan itibaren orta sahada sert bir mücadele ortaya koydu. Karşılaşmanın henüz ilk 25 dakikasında tam 11 faul yapılırken, oyundaki tansiyon da sık sık yükseldi.

Mücadelenin 37. dakikasında ise ortalık bir anda karıştı. Lionel Messi'nin Gordon ve Harry Kane'i çalımlayarak ilerlemesinin ardından Anderson'un sert müdahalesiyle yerde kalması iki takım futbolcularını karşı karşıya getirdi. Yaşanan gerginliğin ardından hakem, Anderson'u sarı kartla cezalandırırken oyun yeniden sakinleşti. Sert mücadelelere sahne olan ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve iki ekip soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girdi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede kilidi açan taraf İngiltere oldu.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede kilidi açan taraf İngiltere oldu.

Karşılaşmanın 55. dakikasında Anthony Gordon, ağları havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra da iki takım arasındaki sert mücadele hız kesmezken, tansiyonun bir an olsun düşmediği karşılaşmada fauller ve ikili mücadeleler ön plana çıktı.

Maçın son bölümünde baskısını artıran Arjantin, aradığı golü 85. dakikada buldu. Enzo Fernández'in golüyle skora denge gelirken, peş peşe geliştirdiği ataklarla rakip kaleyi abluka altına alan Güney Amerika temsilcisi, geri dönüşün sinyallerini verdi.

Arjantin'in baskısı uzatma dakikalarında da devam etti. Mücadelenin 90+1. dakikasında sahneye çıkan Lautaro Martínez, Lionel Messi'nin şık asistini gole çevirerek takımını 2-1 öne geçirdi. Böylece Arjantin'in bulduğu iki golde de son pasın sahibi Messi olurken, yıldız futbolcu yaptığı iki asistle takımını adeta finale taşıyan isimlerden biri oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Arjantin, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Böylece 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin uzun süredir hayalini kurduğu dev finalde dünya şampiyonunu belirleyecek mücadele nefesleri kesecek.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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