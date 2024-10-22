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Fethullah Gülen'in Ölüm Anonsunu 'Abdullah Gül' Diye Duyurdu: Makedonya Cami İmamı İsimleri Karıştırdı

Fethullah Gülen'in Ölüm Anonsunu 'Abdullah Gül' Diye Duyurdu: Makedonya Cami İmamı İsimleri Karıştırdı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.10.2024 - 11:02

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Makedonya'da bir cami imamı, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberini yanlışlıkla Abdullah Gül olarak duyurdu. İmam ölüm haberini 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kurtulmuştur. Abdullah Gül... Fethullah Gül... gebermiştir.' ifadeleriyle duyurdu.

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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberini duyuran Makedonya Gostivar cami imamı yanlışlıkla Abdullah Gül'ün ismini söyledi.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberini duyuran Makedonya Gostivar cami imamı yanlışlıkla Abdullah Gül'ün ismini söyledi.

İmam duyuruda "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kurtulmuştur. Abdullah Gül... Fethullah Gül... gebermiştir." ifadelerini kullandı. İmamın ifadeleri sonrası o anları kayda alan kişi güldü.

İmam duyuruda "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kurtulmuştur. Abdullah Gül... Fethullah Gül... gebermiştir." ifadelerini kullandı. İmamın ifadeleri sonrası o anları kayda alan kişi güldü.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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