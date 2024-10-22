''Türbülans Uçak Düşürür mü?'' Sorusuna Deneyimli Pilottan İçinizi Rahatlatacak Yanıtlar

Uçak yolculukları sırasında karşılaşılan türbülans birçok yolcunun korkulu rüyası haline geliyor. Uçak aniden sallanmaya başladığında akla gelen ilk soru 'Uçak düşer mi?' oluyor. İşte bu sorunun cevabını arayan yolcular için deneyimli Kaptan Pilot Fatih Temiz'in açıklamaları önemli bir rahatlama kaynağı olabilir.