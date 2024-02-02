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Fazla Kiloları Nedeniyle Eleştiri Yağmuruna Tutulan Sivaslı Diyetisyen Betül Öztürk Açıklama Yaptı!

Fazla Kiloları Nedeniyle Eleştiri Yağmuruna Tutulan Sivaslı Diyetisyen Betül Öztürk Açıklama Yaptı!

Arya
Arya - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 11:10

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Betül Öztürk isimli bir diyetisyenin geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan görüntüleri oldukça ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

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Sivaslı Uzman Diyetisyen Betül Öztürk o videosunda ise, "Yeni yılda 10 günde 3 ile 7 kilo arasında kilo vermek istiyorsanız açıklamaya bekliyorum" diyordu.

Sivaslı Uzman Diyetisyen Betül Öztürk o videosunda ise, "Yeni yılda 10 günde 3 ile 7 kilo arasında kilo vermek istiyorsanız açıklamaya bekliyorum" diyordu.

Diyetisyen Betül Öztürk'ün o videosu ise fazla kiloları nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Diyetisyen Betül Öztürk'ün o videosu ise fazla kiloları nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Betül Öztürk'ün eleştiri yağmuruna tutulan o videosu: 👇

Sivas’ta yaşayan Diyetisyen Betül Öztürk, o eleştirilere ise cevap verdi. Öztürk sağlık problemleri nedeniyle kimi zaman kilo aldığını kimi zaman ise kilo verdiğini söyledi.

Sivas’ta yaşayan Diyetisyen Betül Öztürk, o eleştirilere ise cevap verdi. Öztürk sağlık problemleri nedeniyle kimi zaman kilo aldığını kimi zaman ise kilo verdiğini söyledi.

“Evet, diyetisyenim aynaya baktığımda bende kendimi görebiliyorum. Bazı sağlık problemler yaşıyorum ve bunları açıklamak istemiyorum. Bu problemlerden dolayı zaman zaman kilo aldığım veya verdiğim oluyor. Kilolu diyetisyen diyerek yargılamak çok doğru değil, insan karşısındakini kırıyor mu bunu düşünmeli. Bu nokta da şunu örnek vermek istiyorum, doktorlar da kanser olabiliyor. Göz doktoruna gittiğimizde gözlük takan bir doktor görebiliyoruz. Bu kişiler başarısız mı kesinlikle değil. Bizim alanımız sadece kilo verme alanında değil birçok alanda uzmanlığımız var. Dış görünüşümden ziyade mesleğimde bir hatam varsa eleştirilmek isterim.' 

İşte o diyetisyenin eleştirilere cevap verdiği anlar: 👇

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