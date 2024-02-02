Fazla Kiloları Nedeniyle Eleştiri Yağmuruna Tutulan Sivaslı Diyetisyen Betül Öztürk Açıklama Yaptı!

Betül Öztürk isimli bir diyetisyenin geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan görüntüleri oldukça ağır eleştirilere maruz kalmıştı.
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Sivaslı Uzman Diyetisyen Betül Öztürk o videosunda ise, "Yeni yılda 10 günde 3 ile 7 kilo arasında kilo vermek istiyorsanız açıklamaya bekliyorum" diyordu.
Diyetisyen Betül Öztürk'ün o videosu ise fazla kiloları nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
Betül Öztürk'ün eleştiri yağmuruna tutulan o videosu: 👇
Sivas’ta yaşayan Diyetisyen Betül Öztürk, o eleştirilere ise cevap verdi. Öztürk sağlık problemleri nedeniyle kimi zaman kilo aldığını kimi zaman ise kilo verdiğini söyledi.
İşte o diyetisyenin eleştirilere cevap verdiği anlar: 👇
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