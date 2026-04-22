Fatih Tezcan Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı: Polislere "Adresimi Paylaşmayacağım" Dedi

Halk TV'den Taha Sağlam'ın özel haberine göre, Atatürkçü Düşünce Derneğinin (ADD) Ulu Önder Atatürk'e yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında çok kez suç duyurusunda bulunduğu Fatih Tezcan'a; Bursa, Yalova, Lüleburgaz, İstanbul Anadolu, Büyükçekmece ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından açılan davalar, Büyükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava ile birleştirildi.

Tezcan hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret', 'halkın bir kesimini alenen aşağılama' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçları birleştirildi.

Sağlam, polis tarafından aranan Tezcan'ın adresinde bulunamadığını aktardı. Tezcan, polisler tarafından arandığında ise yurt dışında olduğunu ve adresini paylaşmayacağını söyledi.