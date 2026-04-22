Fatih Tezcan Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı: Polislere "Adresimi Paylaşmayacağım" Dedi

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.04.2026 - 19:23

Fatih Tezcan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik skandal ifadeleri nedeniyle beş yüzden fazla kez şikayet edilmişti. Halk TV'den Taha Sağlam'ın özel haberine göre, Tezcan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

Yurt dışına kaçtığı tespit edilen Tezcan'ın kendisine ulaşan polislere 'Adresimi paylaşmayacağım' dediği belirtildi.

Kaynak: Halk TV / Taha Sağlam

Reklam

Fatih Tezcan hakkında Atatürk'e ve Cumhuriyet'e yönelik skandal ifadeleri nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı.

Halk TV'den Taha Sağlam'ın özel haberine göre, Atatürkçü Düşünce Derneğinin (ADD) Ulu Önder Atatürk'e yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında çok kez suç duyurusunda bulunduğu Fatih Tezcan'a; BursaYalova, Lüleburgaz, İstanbul Anadolu, Büyükçekmece ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından açılan davalar, Büyükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava ile birleştirildi. 

Tezcan hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret', 'halkın bir kesimini alenen aşağılama' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçları birleştirildi.

Sağlam, polis tarafından aranan Tezcan'ın adresinde bulunamadığını aktardı. Tezcan, polisler tarafından arandığında ise yurt dışında olduğunu ve adresini paylaşmayacağını söyledi.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
