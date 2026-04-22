Özal Ailesinde Büyük İhanet İddiası: "Mallar İçin Boşanalım" Dedi, Başkasıyla Evlendi!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.04.2026 - 16:09

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için geçen günlerde tören düzenlendi. Gazeteci Seyhan Avşar, törende aile arasında soğuk rüzgarlar estiğini belirterek dikkat çeken iddialarda bulundu. İddiaya göre Ahmet Özal 41 senelik eşi Elvan Özal’dan “Mallara TMSF çökecek, boşanmamız gerekiyor” sözleriyle boşandı. Özal boşanmadan kısa süre ise başka birisiyle evlendi. 

İddia: Ahmet Özal 41 yıllık eşinde "TMSF mallara el koyacak" diyerek boşandı. Elvan Özal, kanser oldu.

Törene katılanların gözü, Ahmet Özal’ın yanındaki yabancı kadına takıldı. Kısa bir araştırmanın ardından bu ismin Ahmet Özal’ın yeni eşi Asuman Özal olduğu ortaya çıktı. Ancak asıl şok edici olan, Ahmet Özal’ın 41 yıllık eşi Elvan Özal’dan sessiz sedasız boşanmış olmasıydı.

Gazeteci Seyhan Avşar'ın iddiasına göre 'Mallara TMSF el koyacak, boşanmamız lazım' diyerek ikna etti. 

Boşanmanın hemen ardından Ahmet Özal’ın başka biriyle nikah masasına oturması, Elvan Özal için yıkım oldu. Yaşadığı ağır stres sonrası beyninde tümör tespit edilen Elvan Özal’ın kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

"Aile Ahmet Özal'a sırtını döndü. Elvan Özal'a destek çıktı."

Seyahn Avşar, törende soğuk rüzgarlar estiğini belirterek, Ahmet Özal'ın kardeşi Efe Özal'ı aradığını söyledi. Efe Özal'ın sorulara cevap vermediğini eşi Sinem Özal'ın ise şu sözleri kullandığını ifade etti:

“Aileye (Semra Özal’ı kastediyor) karşı aldığımız sorumlulukta ben ve Efe hep yalnızız. Ahmet ve Zeynep hiçbir şekilde yanımızda olmadılar. Biz Elvan ile de çok sık görüşüyoruz. Tedavisi kötü gitmiyor. Ayrılık her durumda çok zor ve ağır. Hele bir de 41 senelik durumda. Semra anne de, Efe de hepimiz Elvan’ın yanındayız.”

Ahmet Özal ise evlendiği iddialarını kabul etti.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
