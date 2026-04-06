article/comments
article/share
Haberler
Video
Fatih Altaylı, Ümit Özdağ’ın Cezaevinde En Çok Suşi Yemeyi Özlediğini Söyledi

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.04.2026 - 15:51

İçerik Devam Ediyor

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube’da İzzet Çapa’nın programına katıldı ve cezaevinde yaşadıklarını anlattı. Faltaylı, cezaevinde en çok tost yemeyi özlediğini ve hâkimlerden birinin karşısında tost yemesine üzüldüğünü söyledi.

Altaylı ayrıca bir dönem aynı cezaevinde tutuklu olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın cezaevinde en çok özlediği yemeğin suşi olduğunu söyledi. Altaylı, Özdağ’a “Suşi nereden çıktı?” diye sorunca “Ee ben Japonya doğumluyum” dediğini aktardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
İkisi de aynı cezaevinde farklı zamanlarda kalmıştı.

Fatih Altaylı, “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış ve yaklaşık 6 ay tutuklu kalmıştı. 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla yaklaşık 5 ay cezaevinde tutuklu kalmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın