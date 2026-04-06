Murat Övüç İsmail Saymaz’a Konuştu: Sahneye Artık Neden Smokinle Çıkacağını Anlattı

Tutuklandığı zaman ne hissettiğini anlatan Murat Övüç, “O anda şöhretin, paranın, mülkün ne kadar boş olduğunu anlıyorsunuz ama bir yandan da diyorsunuz ki, “Ben adam mı öldürdüm? Uyuşturucu mu sattım? Kara para mı akladım? Ne yaptım, neden hapisteyim? Suçum ne?” Bu ülkeye vergi ödüyorum. Suçsuz yere bir adam 3 ay 10 gün neden yattı?” dedi.

Yapılanlara isyan eden Murat Övüç, şöyle konuştu:

“Tamam, sahneye çıkma, çıkmayalım kardeşim. Kadın elbisesi giyme, giymeyelim kardeşim. E bırak, özgür yaşayalım ya! Anayasal haklarım neyse, onlarla yaşamak istiyorum. Ay şunu yapma, alacaklar beni içeriye, ay bunu konuştum, hapse mi gireceğim; ay bunu yaptım, polisler gelip beni götürecek mi... Ben artık böyle yaşamak istemiyorum.

Evet, ben gayim, eşcinselim. Ama özel hayatımı bile çok özel yaşıyorum. Hiçbir yerde beni bir erkekle el ele, yanak yanağa, dudak dudağa öpüşürken kimse görmedi ki.'