Murat Övüç İsmail Saymaz’a Konuştu: Sahneye Artık Neden Smokinle Çıkacağını Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.04.2026 - 15:30

Sosyal medya ünlüsü Murat Övüç, üç aydır tutuklu bulunduğu cezaevinden geçen gün tahliye edildi. Sahneye artık makyajsız ve smokinle çıkacağını dile getiren Övüç, İsmail Saymaz’a konuştu. Murat Övüç, polislerin kendisine “Bir daha kadın kıyafeti giyip makyaj yapıp sahneye çıkmanı istemiyoruz. Aksi takdirde programları iptal edeceğiz” dediğini ileri sürdü.

Murat Övüç İsmail Saymaz'a konuştu. Övüç, sahneye neden smokinle ve makyajsız çıkacağını anlattı.

Sosyal medya ünlüsü Murat Övüç, başörtüsü taktığı bir video gerekçe gösterilerek ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ iddiasıyla 20 Aralık 2025’te tutuklandı. Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Murat Övüç, İsmail Saymaz’a konuştu.

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Övüç, neden sahneye artık smokinle çıkacağını anlattı. 

Murat Övüç’ün iddiası göre polisler ilk gözaltısından sonra “Bir daha kadın kıyafeti giyip makyaj yapıp sahneye çıkmanı istemiyoruz. Aksi takdirde programları iptal edeceğiz” dedi.

"Özgür yaşayalım ya! Anayasal haklarım neyse, onlarla yaşamak istiyorum."

Tutuklandığı zaman ne hissettiğini anlatan Murat Övüç, “O anda şöhretin, paranın, mülkün ne kadar boş olduğunu anlıyorsunuz ama bir yandan da diyorsunuz ki, “Ben adam mı öldürdüm? Uyuşturucu mu sattım? Kara para mı akladım? Ne yaptım, neden hapisteyim? Suçum ne?” Bu ülkeye vergi ödüyorum. Suçsuz yere bir adam 3 ay 10 gün neden yattı?” dedi.

Yapılanlara isyan eden Murat Övüç, şöyle konuştu:

“Tamam, sahneye çıkma, çıkmayalım kardeşim. Kadın elbisesi giyme, giymeyelim kardeşim. E bırak, özgür yaşayalım ya! Anayasal haklarım neyse, onlarla yaşamak istiyorum. Ay şunu yapma, alacaklar beni içeriye, ay bunu konuştum, hapse mi gireceğim; ay bunu yaptım, polisler gelip beni götürecek mi... Ben artık böyle yaşamak istemiyorum.

Evet, ben gayim, eşcinselim. Ama özel hayatımı bile çok özel yaşıyorum. Hiçbir yerde beni bir erkekle el ele, yanak yanağa, dudak dudağa öpüşürken kimse görmedi ki.'

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
