AKOM'dan İstanbul'u da Etkileyecek Soğuk Hava Dalgasıyla İlgili Uyarı Geldi

Balkanlar üzerinden yurda giriş yapacak soğuk hava dalgası nedeniyle yurdun bazı bölgelerinde ciddi kar yağışı bekleniyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kar yağışının etkili olacağı açıklanırken, zirai dona karşı çiftçiler de uyarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ise soğuk hava dalgası nedeniyle İstanbul’da hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüş olacağını açıkladı.

Hafta sonu adeta baharı yaşayan İstanbullular sahillere ve parklara akın etmişti. AKOM’un açıklamasına göre İstanbul’da sıcaklıklar hafta sonu 4 dereceye kadar düşecek.

Megakent İstanbul’da çarşamba gününden itibaren aralıklarla sağanak yağmur da etkili olacak. Hava sıcaklıklarının eksi derecelere yaklaşmasına rağmen kar yağışı ise beklenmiyor.