Haberler
Gündem
AKOM'dan İstanbul'u da Etkileyecek Soğuk Hava Dalgasıyla İlgili Uyarı Geldi

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.04.2026 - 13:55

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), Balkanlar üzerinden gelecek ve hafta ortasından itibaren etkili olacak soğuk hava dalgası nedeniyle megakent İstanbul’da hava sıcaklıklarının kış değerlerine ineceğini açıkladı. Soğuk hava 8 Nisan Çarşamba günü etkili olacak ve hava sıcaklıkları hafta sonu 4 dereceye kadar düşecek. Soğuk hava dalgası nedeniyle Ankara’da da kar yağışı bekleniyor.

Türkiye’de kış bitti derken soğuk hava son bir atak daha yaptı.

Balkanlar üzerinden yurda giriş yapacak soğuk hava dalgası nedeniyle yurdun bazı bölgelerinde ciddi kar yağışı bekleniyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kar yağışının etkili olacağı açıklanırken, zirai dona karşı çiftçiler de uyarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ise soğuk hava dalgası nedeniyle İstanbul’da hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüş olacağını açıkladı.

Hafta sonu adeta baharı yaşayan İstanbullular sahillere ve parklara akın etmişti. AKOM’un açıklamasına göre İstanbul’da sıcaklıklar hafta sonu 4 dereceye kadar düşecek.

Megakent İstanbul’da çarşamba gününden itibaren aralıklarla sağanak yağmur da etkili olacak. Hava sıcaklıklarının eksi derecelere yaklaşmasına rağmen kar yağışı ise beklenmiyor.

AKOM'un paylaşımı 👇

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
