Altında 7 Nisan'a Dikkat! Ekonomist Filiz Eryılmaz "Pazartesi Gecesi Doluyor" Diyerek Uyardı

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a anlaşma 7 Nisan saat 20.00’ye (TSİ 03.00) kadar süre verdi. 7 Nisan tarihine dikkat çeken ekonomist Filiz Eryılmaz, 'İki hafta önce Trump pazartesi için süre vermişti. Bayram sonrası pazartesi akşamına kadar İran Hürmüz’ü açmaz ya da anlaşma yapmazsa ciddi yaptırımlar olacağını söylemişti. Sonrasında bu süreyi 10 gün uzattı. Bu 10 günlük süre 6 Nisan Pazartesi gece 23:59’da doluyor, Türkiye saatine göre 7 Nisan sabahına denk geliyor' dedi.

Haftanın stresli başladığını ifade eden Eryılmaz, piyasada belirsizliğin artabileceğine dikkat çekti. Eryılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Peki bu süre dolmadan anlaşma olur mu, yoksa bu sefer Amerika geri adım atmaz mı, bunu bilmiyoruz. Ama piyasa bu belirsizliği fiyatlıyor. Bu nedenle stresli bir başlangıç bekleniyor. Avrupa piyasaları kapalı olduğu için işlem hacmi de düşük olabilir. Bu da oynaklığı artırabilir.'