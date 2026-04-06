Altında 7 Nisan'a Dikkat! Ekonomist Filiz Eryılmaz "Pazartesi Gecesi Doluyor" Diyerek Uyardı

Altında 7 Nisan'a Dikkat! Ekonomist Filiz Eryılmaz "Pazartesi Gecesi Doluyor" Diyerek Uyardı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.04.2026 - 13:27

Yatırımcının gözü altın fiyatlarında. Altın fiyatlarında ne olacağı yakından takip ediliyor. Altında son durum araştırılırken ekonomist Filiz Eryılmaz, 7 Nisan tarihine dikkat çekti. Eryılmaz, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a anlaşma için 7 Nisan tarihine kadar süre verdiğini hatırlatarak, 'Stresli bir başlangıç bekleniyor' dedi.

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altında yatay seyir devam ediyor. Altın fiyatları yakından takip edilirken vatandaşlar “Bugün altın ne kadar?” sorusunu araştırıyor. Altın ne kadar oldu? İşte 6 Nisan 2026 Pazartesi altın fiyatları:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 731 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 11 bin 200 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 22 bin 399 TL

Cumhuriyet Altını fiyatı

Cumhuriyet altını 44 bin 799 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4 bin 692 dolar

Altında 7 Nisan sabahına dikkat!

Altında 7 Nisan sabahına dikkat!

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a anlaşma 7 Nisan saat 20.00’ye (TSİ 03.00) kadar süre verdi. 7 Nisan tarihine dikkat çeken ekonomist Filiz Eryılmaz, 'İki hafta önce Trump pazartesi için süre vermişti. Bayram sonrası pazartesi akşamına kadar İran Hürmüz’ü açmaz ya da anlaşma yapmazsa ciddi yaptırımlar olacağını söylemişti. Sonrasında bu süreyi 10 gün uzattı. Bu 10 günlük süre 6 Nisan Pazartesi gece 23:59’da doluyor, Türkiye saatine göre 7 Nisan sabahına denk geliyor' dedi.

Haftanın stresli başladığını ifade eden Eryılmaz, piyasada belirsizliğin artabileceğine dikkat çekti. Eryılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Peki bu süre dolmadan anlaşma olur mu, yoksa bu sefer Amerika geri adım atmaz mı, bunu bilmiyoruz. Ama piyasa bu belirsizliği fiyatlıyor. Bu nedenle stresli bir başlangıç bekleniyor. Avrupa piyasaları kapalı olduğu için işlem hacmi de düşük olabilir. Bu da oynaklığı artırabilir.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
